Erste Paralympics-Medaille durch Oksana Masters

Zum Auftakt der paralympischen Wettkämpfe hatte sich Oksana Masters erstmals zur Paralympics-Siegerin im Biathlon gekrönt. In Pyeongchang 2018 war sie im Langlauf zwei Mal zu Gold gefahren, im Biathlon-Wettbewerb sitzend musste sie sich da noch mit Silber begnügen.

In Peking 2022 holte sich die in der Ukraine geborene US -Amerikanerin nun mit dem Gewehr erstmals Gold über die Sechs-Kilometer-Distanz.

Masters bereits bei Olympia in Tokio erfolgreich

Masters war viele Jahre auch erfolgreich im Rudersport unterwegs, im Sommer ist sie im Radsport aktiv. Bei den Sommerspielen von Tokio 2020 gewann sie zwei Goldmedaillen im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen.

Erste Paralympics-Medaille für China