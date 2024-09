Paralympics 2028 in Los Angeles Nur eine neue Sportart in L.A. - und eine Überraschung Stand: 09.09.2024 11:53 Uhr

Elf Sportarten wollten neu dabei sein bei den Paralympics 2028 in Los Angeles - aber nur eine hat es ins Programm geschafft. Auch ein kalifornischer Nationalsport scheiterte.

Die einzige neue Sportart in Los Angeles wird Para-Klettern sein - sonst bleibt das Programm im Vergleich zu den Paralympics in Paris unverändert. Im Juni 2024 beschloss das Internationale Paralympische Komitee (IPC) nach einer umfangreichen Evaluierung die Zulassung. "Para-Klettern ist eine rasante, aufregende, neue Sportart ", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons.

Kletterer mit Sehbehinderungen haben einen Guide

Athleten aus 27 Nationen messen sich regelmäßig in Wettkämpfen, inklusive Weltmeisterschaften und Weltcups. Blinde Athleten, Athleten mit Beinamputation, mit Armamputation und mit einer neurologischen Beeinträchtigung gehen beim Para-Klettern an den Start. Sehbehinderte Sportler haben einen Guide, der ihnen Griffe und Bewegungen ansagt.

Sehbehinderte Athleten gehen mit einem Guide an die Kletterwand.

Deutsche Athleten mischen international gut mit: Kevin Bartke (Nürnberg) und Rosalie Schaupert (Aschaffenburg) holten in diesem Jahr EM-Gold. Mit Korbinian Franck (Bad Feilnbach) steht auch ein Ex-Weltmeister im Paralympics-Kader. Bei den Olympischen Spielen feierte Sportklettern 2021 in Tokio seine Premiere.

Kein Para-Surfen im Hotspot Kalifornien

Neben dem Para-Klettern stand mit Para-Surfen noch eine weitere Sportart auf der Short-List für Los Angeles 2028 und wurde als möglicher Neuzugang ebenfalls besonders unter die Lupe genommen. Obwohl Surfen in Kalifornien offizieller Nationalsport ist und Para-Weltmeisterschaften dort seit 2015 ausgetragen werden, lehnte das IPC eine Aufnahme wegen der "Kosten und der Komplexität" ab.

Elf Sportarten hatten sich beworben

Neben Para-Klettern und Para-Surfen wollten neun weitere Sportarten 2028 dabei sein: Rollstuhl-Handball, Beachvolleyball, Segeln, Surfen, Golf, Para-Tanzsport, Elektrorollstuhl-Fußball, Armdrücken und CP-Fußball für Spieler mit neurologischen Krankheiten.

Paralympics erstmals in Los Angeles

Die Paralympics finden erstmals in Los Angeles statt. Bei den ersten Olympischen Spielen in der kalifornischen Metropole 1932 gab es die Paralympischen Spiele noch nicht - und 1984 hatten die Organisatoren die Austragung im Golden State abgelehnt: Sie erschien ihnen nicht kommerziell genug. New York und Stoke-Mandeville in England sprangen damals ein.

2028 gehen die Para-Leichtathleten im LA Memorial Coliseum auf Medaillenjagd.

Rollstuhl-Basketball in der Arena der Lakers

Die Sportstätten für die Wettbewerbe 2028 stehen schon fest. So werden die Para-Leichtathleten im LA Memorial Coliseum auf Medaillenjagd gehen. Für die Rollstuhl-Basketballer werden die Spiele in der Crypto.com-Arena über die Bühne gehen. Im früheren Staples-Center spielten lange die NBA-Klubs Los Angeles Lakers und Los Angeles Clippers gemeinsam. 19.000 Zuschauer passen in die legendäre Arena in der City.