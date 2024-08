Alle News und Meldungen von den Paralympics 2024 in Paris

Paralympics-Medaillenhoffnung über 100 m Brust Krawzow - "Der Krebs hat sich die Falsche ausgesucht“

In Tokio holte die Berliner Schwimmerin Elena Krawzow Gold über 100 m Brust. Doch dann kam der Schock: Gehirntumor! Dass sie in Paris an den Start geht, grenzt schon an ein Wunder. mehr