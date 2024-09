Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von Samstag Stand: 08.09.2024 00:00 Uhr

Einmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze fürs deutsche Team am vorletzten Wettkampftag in Paris. Sprinter Streng wurde disqualifiziert. Paralympics-Ergebnisse und -News von Samstag, 7. September.

Para-Tischtennis: Mikolaschek gewinnt überraschend Gold

Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek kann den bislang größten Erfolg ihrer sportlichen Karriere feiern: Im Paralympics-Finale in Paris (Klasse WS4) setzte sich die Düsseldorferin gegen die Weltranglisten-Erste Borislava Peric-Rankovic aus Serbien durch und gewann Gold. Zum Artikel

Para-Leichtathletik: Ave sprintet zu Bronze - Streng verliert Silber durch Disqualifikation

In Tokio hatte sie Gold gewonnen, dieses Mal sprintete Lindy Ave - nach einer zwischenzeitlichen Babypause - über 400 m zu Bronze. Nele Moos wurde Siebte. Felix Streng, Bronze-Gewinner in Paris über 100 m, durfte sich nur kurz über 200-m-Silber freuen: Der Prothesensprinter wurde nach dem Finale disqualifiziert. Zum Artikel

Para-Schwimmen: Böttcher gewinnt Silber - Topf zum Abschluss Fünfter

Gina Böttcher hat sich am letzten Tag der Schwimmwettbewerbe in Paris ihre erste Medaille gesichert: Über 50 m Rücken schlug sie als Zweite an. Josia Topf wurde über 200 Meter Freistil Fünfter, Verena Schott belegte über 100 Meter Rang sieben. Zum Artikel

Para-Reiten: Zweimal Silber plus Bronze für deutsche Équipe

Regine Mispelkamp mit Highlander Delight's und Anna-Lena Niehues mit Quimbaya haben in der Dressur-Kür mit Silber ihre jeweils dritte Medaille bei den Paralympics in Paris gewonnen. Heidemarie Dresing ritt mit Dooloop auf den Bronzerang. Isabell Nowak ging mit Siracusa Old trotz einer tollen Leistung erneut leer aus. Zum Artikel

Rollstuhl-Basketball: Deutsche Männer sichern sich im "kleinen Finale" Bronze

Deutschlands Rollstuhl-Basketballer haben erstmals seit 1992 wieder eine paralympische Medaille gewonnen. Das Spiel um Platz drei gegen Kanada war eine spannende Angelegenheit. Ein deutscher Spieler überragte. Im Finale setzten sich die USA gegen Großbritannien durch. Zum Artikel

Rollstuhl-Basketball: Frauen-Team verliert Spiel um Platz fünf

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben das paralympische Turnier mit einer Niederlage beendet und den erhofften fünften Platz dadurch verpasst. Im Spiel gegen Großbritannien war die Abschlussschwäche des Teams unübersehbar. Zum Artikel

Para-Radsport-Straße: Majunke und Jäger Vierte - Quartett verpasst Podium

Nach vier Medaillen für das deutsche Team im Einzelzeitfahren jubelten in den Straßenrennen der Frauen und Männer andere Nationen. In den Dreirad-Rennen verpassten Jana Majunke und Maximilian Jäger als Vierte die Medaillen knapp. Auf zwei Rädern waren zuvor Matthias Schindler, Michael Teuber und Maike Hausberger an den vorderen Rängen vorbeigefahren. Pierre Senska gab nach einem Platten auf. Zum Artikel

Para-Judo: Debütant Goral scheidet in Hoffnungsrunde aus

Paralympics-Debütant Daniel-Rafael Goral hat sich mit der zweiten Niederlage im zweiten Auftritt aus dem Para-Judo-Wettbewerb verabschiedet. Der Marburger unterlag in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 90 Kilogramm dem Italiener Simone Cannizzaro. Zum Artikel

Blindenfußball: Frankreich feiert Gold nach Sieg "vom Punkt"

Gastgeber Frankreich hat beim Heimspiel in der Arena unter dem Eiffelturm erstmals Paralympics-Gold im Blindenfußball gewonnen. Die Entscheidung im Finale gegen Argentinien fiel im Sechsmeterschießen. Zum Artikel