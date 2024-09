Rollstuhl-Basketball Bronze! Deutsche Basketballer belohnen sich für starke Leistung Stand: 07.09.2024 18:03 Uhr

Die deutschen Rollstuhl-Basketballer haben bei den Paralympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen. In einer, speziell im dritten und vierten Spielabschnitt, spektakulären Partie konnte sich das deutsche Team gegen die favorisierten Kanadier durchsetzen. Thomas Böhme drückte mit seiner Leistung (36 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assits, 3 Steals) dem Spiel seinen Stempel auf. Ein besonderes Geschenk zum 40. Geburtstag von Trainer Michael Engel.

Die deutschen Rollstuhl-Basketballer hatten sich für das Spiel um Platz 3 viel vorgenommen. Einerseits sollte nach Bronze in Barcelona (1992) wieder eine Medaille her, andererseits wollten sie Coach Engel ein besonderes Präsent machen. "Wir wollen das", hallte es kurz vor Spielbeginn durch die Bercy Arena. In der Gruppe unterlag Deutschland bereits gegen Kanada.

Zu Beginn der Partie vergaben Böhme und Nico Dreimüller die ersten Chancen für das deutsche Team. Kanada ging, angeführt von "Mr. Rollstuhl-Basketball" Patrick Anderson, in Führung. Der 45-Jährige (im Schnitt 19 Punkte pro Spiel) erzielte bereits in der Anfangsphase sieben Punkte (9:2).

Deutschland mit Problemen in der Offensive

Das deutsche Team tat sich im Verlauf des ersten Viertels schwer, die Lücken in der kanadischen Verteidigung zu finden. Es musste viel investieren, um sich gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Auch zum Ende des Viertels vergaben die Deutschen noch zwei verhältnismäßig einfache Korbleger, blieben mit 11:17 aber dennoch in Reichweite.

Dreimüller, der im zweiten Viertel sehr aktiv war, und Lukas Glossner brachten das deutsche Team Anfang des zweiten Viertels bis auf zwei Punkte heran (15:17). Nach einer kanadischen Auszeit folgte eine Phase mit vielen Fouls auf beiden Seiten. Deutschland konnte die Partie sechs Minuten vor der Halbzeit zunächst weiter offen halten (19:25), hatte aber nach wie vor Schwierigkeiten beim Scoring. Zur Halbzeit stand es 27:35 aus deutscher Sicht.

Thomas Böhme hält Deutschland im Spiel

Kuriosität zu Beginn des dritten Viertels: Weil Kanada versehentlich den Einwurf ausführte, wurde der anschließende Korb zurückgenommen und Deutschland begann den dritten Spielabschnitt. Gerade als der Abstand langsam schmolz (35:39), brachte ein erfolgreicher Dreier von Colin Higgins Kanada wieder etwas deutlicher in Front. Es folgte die Zeit von Böhme: Der 33-Jährige erzielte alleine im dritten Abschnitt zwölf Punkte. Vor dem letzten Viertel war die Partie wieder komplett offen - es stand 47:48.

Deutschland erstmals in Führung

Deutschland ging mit dem ersten Korberfolg erstmals mit 49:48 in Führung und konnte diese weiter ausbauen (55:48). In der Verteidigung hatte das Engel-Team umgestellt und presste nun früh, was die Kanadier vor Probleme stellte. Ein Drei-Punkte-Wurf von Böhme brachte Deutschland erstmals mit zehn Punkten in Front (62:52). Knapp eineinhalb Minuten vor Ende der Partie betrug der Vorsprung zwölf Punkte (68:56). Deutschland ließ nichts mehr anbrennen und entschied die Partie mit 75:62 für sich.

