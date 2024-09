Leichtathletik bei den Paralympics Ave bejubelt Bronze - Streng wird Silber aberkannt Stand: 07.09.2024 20:54 Uhr

Bronze-Jubel bei Lindy Ave: Die 26-Jährige lief am Samstag (07.09.2024) über 400 Meter auf Rang drei. Die Neubrandenburgerin zeigte dabei einen packenden Schlusssprint. Dagegen ärgerte sch Felix Streng: Nach Bronze über 100 Meter hatte er sich über die doppelte Distanz bereits über Silber gefreut. Doch dem 29-jährigen Leichtathleten wurde seine siebte Paralympics-Medaille wieder aberkannt.

Drei Jahre nach Paralympics-Gold ist Lindy Ave auch in Paris auf das Podest gelaufen. Über 400 Meter in der Klasse T38 musste sich die Vize-Weltmeisterin im Stade de France nur Karen Tatiana Palomeque Moreno aus Kolumbien und der Ungarin Luca Ekler geschlagen geben. Die zweite deutsche Starterin Nele Moos wurde nach ihrem sensationellen Silber im Weitsprung Siebte.

Neue Welt- und Europarekorde

In dem 400-Meter-Rennen der Frauen wurden einige neue Rekorde aufgestellt. Palomeque Moreno lief in 58,67 Sekunden neuen Weltrekord. Ekler stellte in 59,35 Sekunden einen neuen Europarekord auf. Ave lief in 1:00,37 Minuten eine neue Saisonbestleistung, Moos in 1:00,91 Minuten eine neue persönliche Bestleistung.

Übergetreten: Felix Streng wird 200-Meter-Silber aberkannt

Das Männer-Finale über 200 Meter in der Klasse T64 sorgte dagegen für einigen Frust - zumindest beim deutschen Starter Felix Streng. Der 29-Jährige überquerte die Ziellinie in 21,89 Sekunden und freute sich bereits über den zweiten Platz hinter 100-Meter-Champion Sherman Guity Guity aus Costa Rica (21,32 Sekunden). Doch nur zehn Minuten später war die Medaille wieder dahin: Streng wurde disqualifiziert, weil er seine Laufbahn mehrfach übertreten hatte.

Silber und Bronze an Vloet und Mhlongo

So durften sich der Niederländer Levi Vloet (22,47 Sekunden) und der Südafrikaner Mpumelelo Mhlongo aus Südafrika (22,62 Sekunden) über Silber und Bronze freuen. Paralympics-Sieger Guity Guity lief in 21,32 Sekunden einen neuen paralympischen Rekord. Der drittplatzierte Mhlongo stellte mit seinen 22,62 Sekunden einen neuen Weltrekord in der Klasse T44 auf. Für Streng wären die 21,89 Sekunden eine neue Saisonbestzeit gewesen.

Roß und Vaske verpassen 200-Meter-Finale

Die 200 Meter der Frauen in der T47-Klasse finden am Abend dagegen ohne deutsche Beteiligung statt. Jule Roß (25,93 Sekunden) und Kim Marie Vaske (27,17 Sekunden) stellten zwar persönliche Bestleistungen auf, beendeten die Vorläufe in der Gesamtabrechnung allerdings lediglich als Zehnte und 15.