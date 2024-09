Leichtathletik bei den Paralympics Catherine Debrunner - Rollstuhl-Athletin im Goldrausch Stand: 03.09.2024 21:37 Uhr

Catherine Debrunner aus der Schweiz hat bei den Paralympics in Paris dreimal Gold gewonnen - und es könnten noch Medaillen hinzukommen. Ihr Erfolg ist auch das Ergebnis einer Entscheidung, die Debrunner vor drei Jahren traf.

Seit 21 Jahren fährt Catherine Debrunner Rollstuhl-Rennen, die große Initialzündung gab es allerdings erst vor drei Jahren. Bei den Paralympics in Tokio gewann die heute 29-Jährige Gold und Bronze - Erfolge, die sie dazu bewogen, ihr Leben entscheidend zu verändern. Heute würde sie eine Ausbeute wie in Tokio kaum noch zufriedenstellen.

Debrunner schmeißt Lehrerjob und wird die Beste im Rollstuhl

Bis vor drei Jahren war Debrunner halbtags noch als Grundschullehrerin tätig. "Die Paralympics in Tokio haben aber alles verändert. Nach der Goldmedaille über 400 Meter und Bronze über 800 Meter habe ich mich im Frühling 2022 dazu entschieden, alles auf den Sport zu setzen" , sagte die Schweizerin. Ein Jahr später holte sie bei der Para-WM viermal Gold und einmal Silber, sie hält die Weltrekorde über 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter. Der Fokus auf den Sport hat sich ganz offensichtlich also gelohnt.

Das hat dazu geführt, dass Debrunner drauf und dran ist, die erfolgreichste Athletin in Paris zu werden. Dreimal hat sie schon Gold (800, 1500 und 5000 Meter) geholt, am Mittwoch (04.09.2024) soll das vierte folgen, über 100 Meter. Danach peilt sie noch Siege über 400 Meter und im Marathon an. Egal, ob Kurzstrecke oder Mammut-Distanz - Debrunner könnte überall die Beste sein. Sie wäre Miss Unbesiegbar im Rollstuhl in der Para-Leichtathletik.

Die Para-Athletin Catherine Debrunner aus der Schweiz gewinnt Gold über 5000 Meter (T54).

Der "Tagesanzeiger" aus der Schweiz betitelte sie als das " Postergirl des Schweizer Parasports" , sie gewann auch schon den Laureus Award als beste Para-Sportlerin im vergangenen Jahr. Dort stand sie auf der Bühne neben den weiteren Superstar-Titelträgern wie Lionel Messi (Fußball/Sportler des Jahres), Shelly-Ann Fraser-Pryce (Leichtathletik/Sportlerin des Jahres), Carlos Alcaraz (Tennis/Durchbruch des Jahres) und Christian Eriksen (Fußball/Comeback des Jahres).

New York war ihr Höhepunkt

Seitdem sie Vollprofi ist, hat Debrunner schon so viel erlebt und gewonnen. Sie hat für sich aber ein herausragendes Ereignis, wie sie dem Portal "Die Ostschweiz" gestand: "Der New-York-Marathon 2023. Das war das erste Mal, dass ich den wohl anspruchsvollsten Marathon gefahren bin. Diesen gleich mit Streckenrekord zu gewinnen und dadurch erstmals Gesamtsiegerin der Marathonserie zu sein, war ein ganz spezieller Moment."