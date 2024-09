Leichtathletik bei den Paralympics Weitspringerin Müller-Rottgardt bei Zubkovska-Sieg Fünfte Stand: 01.09.2024 11:38 Uhr

Auch bei ihren fünften Paralympics ist Katrin Müller-Rottgardt ohne Weitsprung-Medaille geblieben. Als Fünfte stellte sie am Sonntag aber ihr bisher bestes Ergebnis ein. Der Sieg ging an die Favoritin aus der Ukraine.

Katrin Müller-Rottgardt hat im Para-Weitsprung der Klasse T12 nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Die 42-Jährige wurde beim Sieg der Ukrainerin Oksana Zubovska am Sonntag (01.09.2024) Fünfte.

Ihre besten Sprünge hatte Müller-Rottgardt, die 100-Meter-Dritte von Rio de Janeiro 2016, im fünften und sechsten Durchgang. Mit ihren 4,91 Metern von beden Sprüngen fehlten ihr aber knapp 40 Zentimeter auf Bronze. Ihr bisher bestes Paralympics-Ergebnis im Weitsprung hatte Müller-Rottgardt bei den Spielen 2004 und 2008 - auch damals wude sie Fünfte.

Ukrainerin Zubovska holt fünftes Paralympics-Gold

Den Wettkampf dominierte die ukrainische Vierfach-Paralympics-Siegerin Zubovska: Mit jedem ihrer fünf gültigen Sprünge hätte sie den Wettkampf gewonnen. Bei der besten Weite flog die 43-Jährige im fünften Durchgang auf 5,78 Meter. Silber sicherte sich die Spanierin Sara Martinez (5,40 Meter) vor der Algerierin Lynda Hamri (5,30 Meter). Alle drei Medaillengewinnerinen sprangen persönliche Saisonbestleistung.

Weltmeisterin Kholbekova unter Tränen raus

Ein Drama in der Sandgrube erlebte Weltmeisterin Yokutkhon Kholbekova aus Usbekistan. Die 29-Jährige, die in diesem Jahr noch mit 5,48 Metern WM-Gold holte, ging mit einem Beinverletzung an den Start und konnte nicht richtig anlaufen. So kam sie bei ihrem besten Versuch nur auf 3,43 Meter und schied unter Tränen vorzeitig aus.

Kugelstoßer Fischer hofft auf Medaille

Am Sonntagvormittag hofft noch Kugelstoßer Yannis Fischer auf eine Medaille. Der Weltmeister von 2023 und WM-Vierte aus diesem Jahr geht in der Klasse F40 mit der viertbesten Saisonleistung aller Finalisten an den Start. Später steht Nicole Nicoleitzik im Finale über 200 Meter der Klasse T36. Die Saarbrückerin hat aber keine realistischen Medaillenchancen, sie qualifizierte sich mit der sechstbesten Zeit für den Endlauf.