Leichtathletik bei den Paralympics Müller-Rottgardt sprintet über 100 Meter zu Bronze Stand: 05.09.2024 19:27 Uhr

Acht Jahre nach Bronze in Rio hat sie es wieder geschafft: Wie 2016 lief Katrin Müller-Rottgardt am Donnerstagabend (05.09.2024) über 100 Meter auf Platz drei und schnappte sich eine Medaille.

Mit 12,26 Sekunden musste sie im T12-Rennen (sehbehindert) nur die erwartungsgemäße Goldgewinnerin Omara Durand Elias (Kuba/11,81 Sekunden) und Oksana Boturchuk (Ukraine/12,17 Sekunden) ziehen lassen. Zwar war der Start von Müller-Rottgardt und ihrem Guide Noel-Philippe Fiener nicht gelungen, mit seiner Tempohärte konnte sich das Duo aber noch auf Rang drei vorarbeiten und diese Position auch behaupten.

Müller-Rottgardt hatte sich mit der gleichen Zeit von 12,26 Sekunden, was Saisonbestzeit bedeutete, für das Finale qualifiziert, hatte die zweitbeste Zeit unter den vier Läuferinnen, die es in den Endlauf schafften. Im Weitsprung hatte sie zuvor bei den Paralympics in Paris Rang fünf belegt, außerdem geht sie noch über 200 Meter an den Start.

Zweiter Start für Bensusan

Eine deutsche Leichtathletin, die bereits eine Medaille gewonnen hat, ist am Donnerstag noch am Start. Für Irmgard Bensusan geht es in der Startklasse T64 um den Einzug ins Halbfinale über 100 Meter. Nach Bronze über 200 Meter muss sich die T44-Weltrekordlerin in ihrer Klasse aber wieder gegen weniger beeinträchtigte Gegnerinnen durchsetzen. Schon im Vorlauf (für 20.50 Uhr angesetzt) muss sie gegen die Niederländerinnen Marlene van Gansewinkel und Kimberly Alkemade ran, die sie über 200 Meter distanziert hatten.