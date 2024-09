Feierlicher Schlusspunkt im Stadion So läuft am Sonntag die Paralympics-Schlussfeier in Paris Stand: 08.09.2024 00:51 Uhr

Die Paralympics in Paris gehen am Sonntagabend (08.09.2024) nach elf Wettkampftagen mit einer großen Abschlussfeier zu Ende. Tausende Para-Sportlerinnen und -Sportler werden im Stade de France "au revoir" sagen - und die paralympische Flagge an Los Angeles übergeben. Dort finden 2028 die 18. Paralympics statt.

Von Uli Petersen

"Paris, ein Fest fürs Leben" - so beschrieb einst der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway die französische Metropole, in der er zeitweise lebte. Und genauso haben die Sportlerinnen und Sportler auch die 17. Paralympischen Spiele zelebriert. In den vergangenen eineinhalb Wochen zeigten sie nicht nur jede Menge sportliche Höchstleistungen und ließen ihren Emotionen freien Lauf. Das große Sportfest stand auch und vor allem für ein grenzenloses und faires Miteinander sowie für die Freude am Leben.

Wie schon bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele vor vier Wochen am selben Ort sollen auch dieses Mal die Athletinnen und Athleten noch ein letztes Mal gebührend gefeiert werden. Eine Party voller Freude und Spaß dürfte der passende Schlusspunkt eines unbeschwerten Sportsommers in Paris sein, der Ende Juli mit der verregneten Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele begann. Doch der Kreis könnte sich in diesem Punkt leider schließen: Die Wetterprognose für Paris am Sonntag ist ziemlich schlecht. Ob und wenn ja welche Sport- und Musikstars zum Ausklang der Paralympics im Stadion auftreten werden, ist noch nicht bekannt.

Wann beginnt die Abschlussfeier?

Die Schlussfeier der Paralympischen Spiele beginnt um 20.30 Uhr und soll etwa zweieinviertel Stunden dauern. Die Show wird nicht live im Fernsehen übertragen, aber in der ARD-Mediathek, auf sportschau.de und in der sportschau-App. Außerdem gibt es eine längere Zusammenfassung am späten Abend in der letzten ARD-Sendung von den Paralympics aus Paris im Ersten (23.05 bis 0.15 Uhr).

Auf sportschau.de/paralympics wird es während und nach der Feier auch Videos mit den Höhepunkten geben, außerdem die ganze Show im Re-Live.

Wer trägt die deutsche Fahne?

Die deutsche Fahne tragen bei der Schlussfeier die Para-Schwimmerin Elena Krawzow und der Rollstuhl-Fechter Maurice Schmidt ins Stade de France. Das gab der Deutsche Behinderten-Sportverband (DBS) am Samstagnachmittag (07.09.2024) bekannt.

Beide haben in Paris je einmal Gold gewonnen. Bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch vor einer Woche hatten die Kanutin Edina Müller (Hamburg) und der Triathlet Martin Schulz (Leipzig) das deutsche Team als Fahnenträger in die Arena auf der Place de la Concorde angeführt.

Wie viele Sportlerinnen und Sportler nehmen teil?

Die Organisatoren gehen davon aus, dass etwa 5800 Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Betreuer und Verantwortliche der Teams im Stadion dabei sein werden. An den Paralympics haben etwa 4400 Athletinnen und Athleten von fast 170 Delegationen aus aller Welt teilgenommen. In der deutschen Mannschaft waren 143 Aktive sowie fünf Guides für sehbehinderte Teilnehmende dabei.

Wie ist der Ablauf der Feier?

Wie schon vor der spektakulären Eröffnungsfeier der Paralympics auf der Place de la Concorde in der Pariser Innenstadt machen die Organisatoren aus dem genauen Programm vorab ein gut gehütetes Geheimnis. Einige Punkte wurden aber schon vorab bekannt. So soll es einen Showteil geben, in dem die sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten gewürdigt werden. Außerdem wird sich das Stadion gegen Ende offenbar in einen Dancefloor für eine bunte Party mit schnellen Beats verwandeln. Paris macht sich also bereit für den "letzten Tanz" eines unvergesslichen Sportsommers.

Dazu kommen die traditionellen Elemente, die bei keiner Schlussfeier fehlen dürfen: etwa der Einmarsch der Fahnenträger (die Athleten werden bereits zu Beginn im Stadion sein), die Nationalhymne Frankreichs als Gastgeberland, die Übergabe der paralympischen Fahne an Los Angeles mit der anschließenden Vorstellung der nächsten Ausrichter-Stadt 2028 sowie das mit Spannung erwartete Erlöschen des Feuers. Verantwortet wird die Abschlussfeier erneut von Thomas Jolly, der als künstlerischer Leiter bereits "Chef" der drei anderen großen Eröffnungs- und Abschlusszeremonien in Paris in diesem Sommer war - und der für Ideenreichtum und Kreativität bekannt ist.

Die Spiele für beendet erklären wird - im Beisein des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron - der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons. Er wird ebenso wie der Chef des Organisationskomitees, Tony Estanguet, eine kurze Rede halten - und die Jugend der Welt einladen, bei den 18. Paralympics in Los Angeles dabei zu sein. Sie werden vom 15. Juli bis 27. August 2028 stattfinden.

Wie viele Zuschauer werden dabei sein?

Beim Schlussakt der Paralympics werden auf den Tribünen des Stade de France etwa 64.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen, wie die Organisatoren vorab mitteilten.

Beeindruckende Eröffnungsfeier zu Beginn der Spiele

Vor eineinhalb Wochen waren die Paralympischen Spiele in Paris mit einer mitreißenden, aber auch nachdenklich stimmenden Feier eröffnet worden. Dafür war die Place de la Concorde in ein riesiges Stadion verwandelt worden. Auch bei dieser Feier standen die Athletinnen und Athleten der Sommerspiele im Mittelpunkt - und das Thema Inklusion.

Es müssten endlich Grenzen überwunden werden, hatte Estanguet als Chef des Organisationskomitees seinen größten Wunsch geäußert. Dafür müsse die Gesellschaft die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen hinterfragen und neu prägen - und die Inklusion auf dem Spielfeld, im Klassenzimmer, im Konzertsaal und in der Vorstandsetage wirklich wollen, ergänzte IPC-Präsident Parsons in seiner Rede.

Einer der letzten Fackelträger während der Zeremonie war der 36 Jahre alte Weitspringer Markus Rehm aus Leverkusen gewesen. Er gewann vor wenigen Tagen zum vierten Mal in Folge in seiner Disziplin Gold und sorgte damit für eine Premiere in der paralympischen Leichtathletik-Geschichte.