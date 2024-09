Paralympics 2024 in Paris Late-Night-Gold für Deutschland - Schmidt ist Fecht-Champion Stand: 03.09.2024 23:44 Uhr

Rollstuhl-Fechter Maurice Schmidt hat die vierte Goldmedaille bei den Paralympics für Deutschland gewonnen. Dank eines 8:0-Laufs besiegte er den Briten Piers Gilliver am Dienstagabend (03.09.2024) mit 15:8.

"Ich weiß nicht, was heute passiert ist, es lief einfach alles perfekt. Es hat jede Aktion geklappt. Was ich geplant habe, hat funktioniert. Ich hatte auch komplettes Selbstvertrauen" , sagte Schmidt im Sportschau-Interview nach seinem Gold-Coup. "Im Finale war der Gegner, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit mir, weil er sonst anders gegen mich fechten kann. Aber hier und heute hat alles geklappt. Ich habe ihn einfach fertig gemacht."

Hin und her im Finale - bis Schmidt aufdreht

Bis in die ganz späten Abendstunden hatte Schmidt auf sein Finale gegen den topgesetzten Briten warten müssen. Statt wie geplant um 21.40 Uhr ging es dann um 23.05 Uhr los - mit dem ersten Treffer für den Deutschen. Gilliver konterte, machte die nächsten drei Punkte, doch dann meldete sich Schmidt mit vier Treffern zurück, ging mit 5:3 in Führung. Zwar büßte er die wieder ein, doch das Gefecht blieb spannend und ausgeglichen, zur Halbzeit führte Gilliver mit 8:7.

Dann schlug die große Stunde von Schmidt, der schon vor dem Start der Paralympics Medaillenambitionen geäußert hatte. Der 25-Jährige machte nach der kurzen Pause sieben Treffer in Folge und war beim Stand von 14:8 schon ganz nah am Sieg. Und auch der nächste Punkt ging an Schmidt - die Schiedsrichter mussten sich das Duell zwar noch mal im Video anschauen, aber entschieden für den Deutschen, der in Jubel ausbrach.

"Maurice hat intelligent gefochten. Er hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten" , sagte Bundestrainer Alexander Bondar, der seinen Schützling allerdings für das "Danach" etwas einbremsen musste. "Er wollte eigentlich heute schon feiern, aber ich habe ihm gesagt, dass es noch einen Wettkampf gibt und ein Doppelpack besser ist. Da wird Maurice niemand mehr unterschätzen." Nach Säbel-Gold geht Schmidt am Freitag (06.09.2024) im Degen-Wettbewerb an den Start.

Im Viertelfinale wurde es mal kurz eng

Im Säbel-Halbfinale hatte sich Schmidt gegen den Chinesen Jianquan Tian mit 15:12 durchgesetzt und damit bereits eine Medaille sicher gehabt. In der Runde der letzten Acht hatte er zuvor gegen den ungarischen Routinier Richard Osvath Probleme, dank eines zwischenzeitlichen 8:0-Laufs siegte er aber komfortabel mit 15:10. Zum Auftakt gab es gegen den US-Amerikaner William Schoonover ein deutliches 15:3.

Beim Para-Fechten ist der Rollstuhl auf einem Gestell am Boden fixiert. In der Leistungsklasse A starten Fechter, die über eine intakte Bauch- und Rückenmuskulatur verfügen und keine Einschränkung am Fechtarm aufweisen.