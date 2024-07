Rollstuhl-Fechten bei den Paralympics Stand: 10.07.2024 14:35 Uhr

Rollstuhl-Fechten ist eine von sechs Sportarten, die bereits seit 1960 zu den Paralympics gehört. Die Athleten müssen Bewegungsabläufe in kürzester Zeit koordinieren und brauchen ein sicheres Auge sowie Nervenstärke.

Im Gegensatz zum Nichtbehinderten-Fechten ist das paralympische Fechten ein statischer Sport, weil die Rollstühle der Athleten in einem 110 Grad-Winkel zur Mittellinie am Boden befestigt sind. Die Fechter halten die Waffe (Degen, Florett, Säbel) in der einen Hand und halten sich mit der anderen Hand am Rollstuhl fest.

Drei Waffengattungen

Eingeteilt werden die Athleten in Klasse A oder B. Während des Kampfes müssen sie ständig Sitz- und Fußkontakt mit ihrem Rollstuhl halten. Die Trefferflächen sind beim Florett der Rumpf, beim Säbel der Rumpf, die Arme und die Maske. Beim Degenfechten ist nur der Körper oberhalb der Hüfte Trefferfläche.

Ein Gefecht dauert neun Minuten. Wer nach Ablauf der Zeit mehr Treffer erzielt hat, ist Sieger. Vorzeitig beendet ist das Duell, wenn ein Athlet 15 Treffer gesetzt hat.