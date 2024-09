Deutsches Team bei den Paralympics Elena Krawzow und Maurice Schmidt tragen Fahne bei Schlussfeier Stand: 07.09.2024 16:34 Uhr

Die Goldmedaillen-Gewinner Elena Krawzow und Maurice Schmidt werden das deutsche Team bei der Paralympics-Schlussfeier ins Stade de France führen. Die Schwimmerin und der Fechter wurden als Fahnenträger benannt.

Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Samstagnachmittag (07.09.2024) mit. Die Schlussfeier in Paris beginnt am Sonntag um 20.30 Uhr.

Krawzow - Schwimm-Gold nach Krebsdiagnose

Krawzow gewann in Paris die Goldmedaille über 100 Meter Brust - zum zweiten Mal nach 2021. Kurz nach den Spielen in Tokio war bei der Berlinerin ein Hirntumor diagnostiziert worden. Trotz Operation und Chemotherapie kämpfte sich die sehbehinderte Schwimmerin zurück - und dürfte damit nicht nur im Sport für viele Krebspatienten ein Vorbild sein.

Schmidt - Fecht-Überraschung im Grand Palais

Maurice Schmidt gehört zu den Überraschungssiegern von Paris. Der Rollstuhl-Fechter vom SV Böblingen, der keine Füße hat und Einschränkungen an der linken Hand, gewann überraschend Gold im Säbel-Wettbewerb.

Bei der Eröffnungsfeier hatten die Kanutin Edina Müller und der Triathlet Martin Schulz das deutsche Team als Fahnenträger in die Arena auf der Place de la Concorde geführt. Der zweimalige Paralympics-Sieger Schulz, dem der linke Unterarm fehlt, gewann in Paris Bronze. Die querschnittsgelähmte Kanutin Edina Müller ist am Sonntag im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne noch auf Medaillenjagd.