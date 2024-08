Paralympics 2024 in Paris Müller und Schulz tragen deutsche Fahne bei Eröffnungsfeier Stand: 27.08.2024 16:50 Uhr

Edina Müller und Martin Schulz sind zweimalige Paralympics-Sieger. Bei der Eröffnungsfeier am Mittwochabend (28.08.2024) in Paris führen sie das deutsche Team an.

Die Kanutin und der Triathlet tragen die deutsche Fahne bei der Paralympics-Eröffnungsfeier. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Dienstag (27.08.2024) bei einer Pressekonferenz in Paris bekannt.

Schon vier Paralympics-Medaillen für Müller

Die 41-jährige Müller und der 34-jährige Schulz zählen zu den deutschen Medaillenhoffnungen für Paris. Zugleich gehören sie zu den erfahrensten deutschen Athleten. Müller erlebt ihre fünften Paralympics - 2008 und 2012 gehörte sie zum deutschen Rollstuhlbasketball-Team, 2016 und 2021 startete sie als Kanutin. Sowohl im Rollstuhlbasketball als auch im Kajak gewann sie je einmal Gold und einmal Silber.

"Das ist ein Wahnsinnsgefühl" , freute sich Müller bei der Pressekonferenz: "Für mich ist es perfekt. Ich kann es komplett und voll genießen."

Schulz peilt Paralympics-Hattrick an

Schulz ist zum vierten Mal bei den Paralympics. Sowohl in Rio de Janeiro 2016 als auch in Tokio 2021 gewann er Triathlon-Gold, 2012 gehörte er zum deutschen Schwimm-Team.

Zur Ehre, bei der Eröffnungsfeier die Fahne tragen zu dürfen, sagte der Leipziger: "Es ist ein großes Ding. Das wünscht man sich als Sportler. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert". Der vierfache Triathlon-Weltmeister ergänzte: "Ich habe mir in den letzten Monaten immer mal Gedanken gemacht, dass Fahnenträger zu sein ganz cool sein könnte. Ich habe nicht lange überlegt als das Angebot kam."

Zeremonie am Mittwoch ab 20 Uhr

Die Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris findet am Mittwoch zwischen 20 und 23.15 Uhr statt. Wie schon bei der Olympia-Eröffnungsfeier wird die Zeremonie erstmals außerhalb eines Stadions ausgetragen. An der Place de la Concorde sowie entlang der Champs Elysees wird die Feier stattfinden - und damit erneut im Herzen von Paris.

Tokio 2021: Erstmals Fahnenträger-Duo

Müller und Schulz dürfen erstmals die deutsche Fahne bei den Paralympics tragen. Zuletzt in Tokio 2021 brachten Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Para-Radsportler Michael Teuber die Fahne bei der Eröffnungsfeier ins Stadion. Bei der Abschlussfeier war dann die Sportschützin Natascha Hiltrop Fahnenträgerin für das deutsche Team.