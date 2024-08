Große und bunte Show in Paris So läuft heute die Eröffnungsfeier der Paralympics Stand: 28.08.2024 08:30 Uhr

Heute Abend (20 Uhr) werden die Paralympics in Paris mit einer großen Feier eröffnet. Das Event verspricht wie bei Olympia ein Spektakel unter freiem Himmel - diesmal aber nicht auf der Seine. Was ist bei der Zeremonie geplant? Wie läuft sie ab? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier werden die etwa 4400 Athletinnen und Athleten der Paralympischen Spiele stehen. Sie gehen ab Donnerstag (29.08.2024) an elf Wettkampftagen bis zum 8. September in insgesamt 22 Sportarten an den Start. Im sportlichen Wettstreit geht es um 549 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Ende Juli fand erstmals nicht in einem Stadion statt, sondern mitten in der Pariser Innenstadt auf und entlang der Seine. Daran knüpft der künstlerische Direktor Thomas Jolly nun mit einer weiteren Show unter freiem Himmel im Zentrum von Paris an - auch für die Paralympics ist das eine Premiere. Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), erwartet nichts weniger als "eine unglaubliche Eröffnungsfeier".

Wann beginnt die Eröffnungsfeier der Paralympics?

Am Mittwoch geht es um 20.00 Uhr los mit der Eröffnungszeremonie. Sie soll knapp dreieinhalb Stunden dauern. Das ZDF überträgt die Show live im Fernsehen sowie als Livestream in seiner Mediathek. Weltweit wird mit 300 Millionen TV-Zuschauenden gerechnet. Auf sportschau.de/paralympics gibt es während der Feier Videos mit den Höhepunkten sowie im Anschluss eine Zusammenfassung.

Wo findet die Eröffnungsfeier der Paralympics statt?

Für die Eröffnungsfeier haben sich die Organisatoren mit der historischen Place de la Concorde genau den Platz ausgesucht, der noch vor wenigen Tagen das Herz der Olympischen Spiele war. Dort fanden die Wettbewerbe im Skateboard, Breaking und 3x3-Basketball statt. Für die Show zu Beginn der Paralympics wurde der Platz in eine große, offene Arena um den antiken Luxor-Obelisken, das älteste Denkmal der französischen Hauptstadt, verwandelt. Auch die Avenue des Champs-Elysées wird Schauplatz der Eröffnungsfeier sein, dort startet die Parade der Sportlerinnen und Sportler. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, wurde das traditionelle Kopfsteinpflaster vorübergehend mit einer dünnen Asphaltschicht überzogen.

Wie viele Athletinnen und Athleten nehmen an der Eröffnungsfeier teil?

An den Paralympics in Paris nehmen rund 4400 Athletinnen und Athleten aus etwa 170 Nationen teil. Sie werden von mehreren Hundert Trainern, Betreuern und Medizinern begleitet. Die Organisatoren rechnen mit etwa 5100 Teilnehmenden an der Parade während der Eröffnungsfeier. Das deutsche Team ist mit insgesamt 143 Sportlerinnen und Sportlern zu den Sommerspielen angereist.

Wer nimmt noch an der Eröffnungsfeier teil?

Neben den Aktiven werden auch hochrangige Politikerinnen und Politiker aus aller Welt Gäste der Eröffnungsfeier sein. So wird neben IPC-Präsident Parsons Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auf der Tribüne sitzen, der die Spiele offiziell eröffnet. Aus Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender teil. Auch der Chef des Paralympics-Organisationskomitees, Tony Estanguet, wird anwesend sein und wie Parsons eine Rede halten.

Worum geht es bei der Eröffnungsfeier?

Die Zeremonie unter freiem Himmel soll laut Kreativdirektor Thomas Jolly die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft hinterfragen und neu prägen - und die Inklusion voranbringen. Die Athletinnen und Athleten sowie der Tanz werden demnach im Mittelpunkt der Show stehen, es sollen "alle Arten von Körpern durch die universelle Sprache der Bewegung gefeiert werden". Dafür wurde ein rhythmisches Spektakel entworfen, bei dem Tänzer mit Krücken, Rollstühlen oder umgebauten Dreirädern zu pulsierenden Beats interagieren werden. Physische und emotionale Klänge des Sports sollen integriert werden. Jolly verantwortete mit seinem Team bereits die Zeremonien bei der Eröffnungs- und der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris.

Wie viele Zuschauer können die Eröffnungsfeier live verfolgen?

Anders als bei der olympischen Eröffnungsfeier auf der Seine, die von strengen Sicherheitsvorkehrungen geprägt war, kann die Öffentlichkeit bei dieser Veranstaltung entlang der Champs-Elysées und in der Nähe des Louvre-Museums frei zusehen. Erwartet werden etwa 50.000 bis 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Wie ist die Wettervorhersage für Mittwochabend?

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele vor einem Monat war spektakulär, bunt, einzigartig - aber größtenteils kräftig verregnet. Die Organisatoren der Paralympics scheinen mehr Glück zu haben: Für Mittwoch sind in der französischen Hauptstadt blauer Himmel und strahlender Sonnenschein vorhergesagt. Tagsüber werden bis zu 30 Grad Celsius erwartet, während der Eröffnungsfeier dürfte es mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad sehr angenehm sein.

In welcher Reihenfolge werden die Nationen präsentiert?

Wie bei den Olympischen Spielen werden die 168 an den Paralympics teilnehmenden Länder in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens in französischer Sprache vorgestellt. Den Start macht das Team der Geflüchteten - ein Unterschied zu Olympia, dort macht traditionell Griechenland den Anfang. Deutschland (Allemagne) wird sich danach als eine der ersten Mannschaften präsentieren können. Den Abschluss bilden mit Australien (Brisbane), den USA (Los Angeles) und Frankreich die Gastgeber der Spiele in den Jahren 2032, 2028 und 2024.

Wer trägt die deutsche Fahne?

Die deutsche Fahne werden bei der Eröffnungsfeier die Kanutin Edina Müller (Hamburg) und der Triathlet Martin Schulz (Leipzig) tragen. Beide haben bei ihren bisherigen Paralympics-Teilnahmen je zweimal Gold gewonnen - und zählen auch in Paris zu den deutschen Medaillenhoffnungen. Die 41 Jahre alte Müller nimmt zum fünften Mal teil - 2008 und 2012 spielte sie noch im deutschen Rollstuhlbasketball-Team. Der 34-jährige Schulz ist zum vierten Mal dabei - 2012 startete er als Schwimmer, bevor er zum Triathlon wechselte.

2021 in Tokio hatten die Hamburger Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller (Gold 2021 in London) und Radsportler Michael Teuber aus München das deutsche Team als Fahnenträger angeführt. Der fünfmalige Paralympics-Sieger Teuber gewann in Tokio Bronze im Zeitfahren. Er nimmt wie Miller und die Fahnenträgerin der Abschlussfeier in Tokio, Natascha Hiltrop (Sportschießen), auch in Paris an den Paralympics teil.

Wer entzündet das paralympische Feuer?

Die paralympische Flamme wurde am vergangenen Samstag (24.08.2024) in Stoke Mandeville entzündet. Das Dorf nordwestlich von London gilt als Geburtsort der paralympischen Bewegung im Jahr 1948. Unter dem Ärmelkanal wurde die Flamme am Sonntag nach Frankreich transportiert und dort in zwölf paralympische Flammen "vermehrt". Staffelläufe mit der Flamme erreichten so 50 französische Städte, bevor sie am Mittwoch in Paris zusammentreffen. Einer der letzten Fackelträger soll dort der Schauspieler Jackie Chan sein. Wer schließlich das paralympische Feuer während der Eröffnungsfeier entzünden wird, ist noch geheim.