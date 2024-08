Paralympics 2024 in Paris Jackie Chan Fackelträger vor Eröffnungsfeier Stand: 25.08.2024 18:17 Uhr

Schauspieler Jackie Chan und weitere Prominente werden das Paralympische Feuer am Mittwoch, dem Tag der Eröffnungsfeier, durch Paris tragen.

Dies gab das Organisationskomitee der Spiele am Sonntag bekannt. Der 70-jährige Chan übernimmt das Feuer um 17.27 Uhr, die Eröffnungszeremonie der Paralympics beginnt um 20 Uhr. Wer die letzten Fackelträger sein werden, ist wie immer unter Verschluss. Die Spiele in Frankreichs Hauptstadt dauern bis zum 8. September.

Feuer in Frankreich angekommen

Am Sonntagmittag erreichte das Feuer im Beisein von Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera und Organisationschef Tony Estanguet durch den Eurotunnel bei Calais französischen Boden. "Es geht darum, Sport in die Herzen von Menschen mit Behinderungen zu tragen", sagte Oudea-Castera.

Anschließend wurde es in zwölf paralympische Flammen multipliziert, die von 1000 Fackelträgern in rund 50 Städten in zwölf gleichzeitigen Staffelläufen transportiert werden. Die zwölf Staffeln werden am Mittwoch in Paris zusammentreffen.

Die Flamme wurde am Samstag im britischen Stoke Mandeville, der Wiege der Paralympischen Spiele, entzündet.