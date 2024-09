Para-Kanu in Paris Deutscher Bronze-Dreierschlag beim Paralympics-Finale Stand: 08.09.2024 12:22 Uhr

Felicia Laberer, Anja Adler und Edina Müller haben für einen medaillenreichen Abschluss der Paralympics gesorgt. Die letzten deutschen Starterinnen in Paris holten am Sonntag (08.09.2024) jeweils Bronze im Para-Kanu.

Laberer schaffte es nach ihren Kolleginnen dank eines furiosen Schlussspurts, noch unter die Top 3 zu fahren. Über weite Teile der 200 Meter in der Klasse K3 hatte es ausgesehen, als würde der letzte Wettkampf mit deutscher Beteiligung ohne Medaille enden - doch dann konterte Laberer und durfte wie ihre Kolleginnen über Bronze jubeln.

Favoriten-Patzer ermöglicht Adler Medaille

Zuvor hatte Adler von einem Fehler der Mitfavoritin Katalin Varga profitiert. Die Ungarin war in der Klasse K2 die einzige, die der Goldgewinnerin Charlotte Henshaw (Großbritannien) halbwegs folgen konnte, kam dann aufgrund des Windes aber von der Bahn ab und musste abbremsen. Adler nutzte die Gunst der Stunde und zog von Rang vier aus vorbei auf den Medaillenplatz - und ließ sich den nicht mehr nehmen. Nach einem zögerlichen Start hatte sie keine Chance auf eine noch bessere Platzierung und freute sich enorm über Bronze.

Müller feiert Bronze mit Boot-Selfie

In ihrem Rennen in der Klasse K1 hatte sich Müller zuvor einen packenden Dreikampf mit der Favoritin Maryna Mazhula (Ukraine) und Katherinne Wollermann (Chile) geliefert. Die 41-Jährige schaffte es aber nie, an ihren Kontrahentinnen vorbeizuziehen, musste sich mit Platz drei begnügen. Gold ging an Wollermann mit neuem paralympischen Rekord von 51,95 Sekunden, Müller hatte auf dem Bronzerang 1,18 Sekunden Rückstand.

Die Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier hatte vor drei Jahren in Tokio Gold im Para-Kanu gewonnen und 2012 in London im Rollstuhl-Basketball. Nun darf sie sich auch über eine Bronzemedaille freuen, feierte sie noch in ihrem Boot mit einem Selfie mit ihren Trainern.