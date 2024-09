Paralympics 2024 in Paris Chinas Rollstuhl- Basketballerinnen sichern sich Bronze Stand: 08.09.2024 12:13 Uhr

Chinas Rollstuhlbasketballerinnen haben nach einer dominanten Leistung im Spiel um Platz 3 gegen Kanada die Bronze-Medaille gewonnen. Die Chinesinnen waren in allen vier Spielabschnitten deutlich überlegen. In der Offensive punkteten sie souverän und setzten die Kanadierinnen in der Defensive früh unter Druck. Am Ende hieß es 65:43.

Die Chinesinnen ließen den Ball zu Beginn der Partie gut rotieren und warteten geduldig auf die beste Option für einen Korbabschluss. Und das mit Erfolg. Mit einer starken Wurfquote von 80% stand es zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels 17:9. Mit 19:11 ging es schließlich in die Viertelpause.

China baut Vorsprung weiter aus

Auch im zweiten Viertel waren die Chinesinnen tonangebend und bauten ihre Vorsprung weiter aus (27:12). In der Verteidigung gelang es ihnen gut, Kanadas Topscorerin Kady Dandeneau weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen (5 Punkte bis hierhin). Dandeneau kam bis dahin im Schnitt auf über 25 Punkte pro Spiel und war auch im Viertelfinale gegen Deutschland die dominierende Spielerin ihres Teams (33 Punkte, 16 Rebounds). Auch die Umstellung auf Press-Verteidigung brachte den Kanadierinnen nichts. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung der Chinesinnen 18 Punkte (35:17).

Entscheidung bereits nach dem 3. Viertel

Chinas Dominanz setzte sich auch um dritten Viertel fort. In der Verteidigung versuchten sie, Kanada bereits in der gegnerischen Hälfte unter Druck zu setzen. In der Offensive spielten sie ihre Angriffe weiterhin souverän zu Ende. Zur Mitte des dritten Viertels betrug Chinas Vorsprung 22 Punkte (43:21) und wuchs bis Ende des Viertels weiter an (51:25).

Im letzten Spielabschnitt nahmen die Chinesinnen etwas den Druck heraus und attackierten die Kanadierinnen nicht mehr ganz so früh. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. Dies führte dazu, dass Kanada im letzten Viertel das eigene Punktekonto etwas aufbessern konnte. Am Ende stand ein deutlicher 65:43-Sieg für China.

Traumfinale: USA - Niederlande

Um 13:45 Uhr findet in der Bercy Arena das "Traumfinale" zwischen den USA und den Niederlanden statt. Sportschau.de überträgt die Partie im Livestream ab 13.35 Uhr.

Das deutsche Team blieb bei den Paralympics etwas unter den eigenen Erwartungen. Nach einer Niederlage zum Turnierabschluss gegen Großbritannien steht am Ende Platz 6.