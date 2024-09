Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von Sonntag Stand: 08.09.2024 22:46 Uhr

Vor der großen Abschlussfeier holten die Kanutinnen Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer noch dreimal Bronze für das deutsche Team. Paralympics-Ergebnisse und News von Sonntag, 8. September.

Abschlussfeier: "Au revoir" Paris, "see you" in Los Angeles 2028

Mit einer großen Abschlussfeier sind die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris zu Ende gegangen. IPC-Präsident Andrew Parsons erklärte sie offiziell für beendet. 2028 finden die nächsten Paralympics in Los Angeles in den USA statt. Zum Artikel

Para-Kanu: Müller, Adler und Laberer holen Bronze

Felicia Laberer, Anja Adler und Edina Müller haben für einen medaillenreichen Abschluss der Paralympics gesorgt. Die letzten deutschen Starterinnen in Paris holten am Sonntag (08.09.2024) jeweils Bronze im Para-Kanu. Zum Artikel

Para-Leichtathletik: Menje wird Neunte im Marathon

Die Mainzerin Merle Menje hat mit einem neunten Platz im Marathon ihre Wettkämpfe in Paris beendet. Die 20 Jahre alte Rennrollstuhl-Fahrerin, die zuvor über die 800 und 1.500 Meter ausgeschieden war und das 5.000-Meter-Finale als Siebte beendet hatte, absolvierte die 42,195 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 1:55:54 Stunden. Zum Artikel

Rollstuhl-Basketball: Chinas Frauen gewinnen Bronze

Die chinesischen Rollstuhl-Basketballerinnen haben bei den Paralympics in Paris die Bronze-Medaille gewonnen. Im Spiel um Platz drei gegen Kanada hieß es am Ende 65:43. Zum Artikel

Para-Gewichtheben: Iraner Ahmad Aminzadeh gewinnt letztes Gold in Paris

Am Sonntagnachmittag gewann der iranische Gewichtheber Ahmad Aminzadeh die letzte Goldmedaille der Paralympics 2024 in Paris. Er siegte in der Klasse über 107 Kilogramm vor Anton Kriukov aus der Ukraine und dem Georgier Akaki Jintcharadze. Das letzte Gold bei den Frauen gewann die nigerianische Gewichtheberin Folashade Oluwafemiayo. Insgesamt gab es bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt 549 Entscheidungen in 22 Sportarten. Die erfolgreichste Nation war China mit 94 Goldmedaillen.