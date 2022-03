Sprung-Farce bei Nordischer Kombi am Holmenkollen - Geiger nur 41.

Geiger chancenlos - 95 Meter bedeuten Platz 41

Vinzenz Geiger, der ohnehin Probleme mit der Anlaufspur hat und durch das Streifen der Plasikkante wertvolle Geschwindigkeit verliert, erlebte ein Fiasko. Der Einzel-Olympiasieger hüpfte auf 95 Meter und geht am Nachmittag als 41. mit mehr als vier Minuten Rückstand ins Rennen. Auch Eric Frenzel (33./104,5 Meter/+ 3,04 Minuten) wurde förmlich zu Boden gedrückt.

Trotz der schwierigen Bedingungen reagierte die Jury nicht und jagte die Kombinierer im Eiltempo von der Schanze.

Rydzek und Rießle ärgern sich

Neben Faißt hat aus deutscher Sicht noch Julian Schmid (10./120,5 Meter/ + 1:26 Minuten) Chancen auf eine gute Platzierung. Alle anderen liegen schon zu weit im zurück. Ärgern dürften sich Johannes Rydzek (24./114,0 m/ + 2:20 Minuten) und Fabian Rießle (29./108 Meter/ + 2:45 Minuten), die noch bessere Bedingungen hatten, aber keinen sauberen Sprung zustande brachten.

Nächste Enttäuschung für Weber

Für Terence Weber ging das Dilemma indes weiter. Seitdem er bei Olympia in Quarantäne saß und sich als Vorspringer in Peking wie auf dem Abstellgleis vorgekommen sein dürfte, läuft es nicht mehr. Magere 107 Meter bedeuten auch am Sonntag nach dem Springen einen Platz im hinteren Teil des Feldes (37.).

Kampf um den Gesamtweltcup

Um den Gesamtweltcup kämpfen in der Kombination Johannes Lamparter (Österreicher) und Jarl Magnus Riiber. Nach dem Springen sieht es stark danach aus, als könne Riiber seinen Rückstand weiter verkleinern. Lamparter ist nur 14. - mit einem Rückstand von 1:38 Minuten auf Sprungsieger Seidel.

Neben dem Gesamtsieg hat Riiber noch eine Bestmarke im Blick: Mit 46 Siegen im Weltcup liegt er nur noch zwei Siege hinter dem Rekord von Hannu Manninen in der ewigen Bestenliste. Wenn heute Nummer 47 dazukommen soll, braucht der Norweger extrem frische Beine.

Finale im heimischen Schonach

Nach Oslo freuen sich die Kombinierer zum Abschluss auf ein Heimspiel am 12./13. März in Schonach.