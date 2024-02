Wintersport Bob-WM: Lochner will Friedrich im Viererbob angreifen Stand: 26.02.2024 11:48 Uhr

Im Duell der besten deutschen Bob-Piloten hat Johannes Lochner bei der Weltmeisterschaft in Winterberg am Sonntag (25.02.2024) im Zweierbob den Kürzeren gezogen. Ausgerechnet im Kampf um Gold fuhr Rekordweltmeister Francesco Friedrich nach langer Durststrecke wieder einen Sieg ein. Am Wochenende will der Oberbayer erneut angreifen und Dominator Friedrich im Viererbob entthronen.

Nach seinem schweren Trainings-Sturz in Altenberg war der Berchtesgadener mit Nackenproblemen in die WM-Woche gegangen und konnte seinen Titel nicht verteidigen. " Es war immer noch nicht so, wie wir es können oder wie ich es normalerweise hinbekomme ", so Lochner. Immerhin habe der " Start jetzt wieder funktioniert" .

Fleischhauer: "Natürlich eine andere Farbe erhofft"

Der 33-jährige Oberbayer musste sich seinem Dauerrivalen Friedrich, der nach fast 15 sieglosen Monaten im kleinen Schlitten gleich drei Bahnrekorde ins Winterberger Eis brannte und zu seinem achten WM-Titel im Zweierbob raste, deutlich geschlagen geben. Lochner wurde nur Dritter. Ein am Ende doch enttäuschendes Ergebnis für ihn und seinen Anschieber Georg Fleischhauer, der einräumte, dass man sich auf der Heimbahn " natürlich eine andere Farbe erhofft habe, von einer Medaille her ".

Am Wochenende geht die WM weiter und nach Bronze im Zweier hat Lochner am Samstag im Vierer-Bob die nächste Chance den Sachsen anzugreifen. Er sei " zuversichtlich, dass wir das im Vierer dann nächste Woche besser machen und dann von Anfang an Vollgas da sind ".

Lochner hat im Vierer noch etwa gutzumachen

Die Motivation ist jetzt umso größer den Weltcup-Führenden Friederich im großen Schlitten vom Thron zu stürzen. " Natürlich, gerade im Vierer haben wir noch etwas gutzumachen. Da war es diese Saison echt schon richtig gut bei den Weltcups, das hatte hat man lange schon nicht mehr und deswegen bin ich ganz motiviert, dass wir auch im Vierer bei einer WM wieder um den Sieg mitfahren ". Einfach wird es auf jeden Fall nicht, denn Friedrich ist im großen Schlitten nach wie vor das Maß aller Dinge. Die Bilanz ist beeindruckend: Die letzten fünf WM-Titel sicherte sich "König" Friedrich.

Bob-WM in Winterberg Zeitplan Bob-WM 01. März, 15 Uhr Zweierbob Frauen 1. & 2. Lauf 02. März, 10 Uhr Viererbob Männer 1. & 2. Lauf 02. März, 14.30 Uhr Zweierbob Frauen 3. & 4. Lauf 03. März, 14 Uhr Viererbob Männer 3. & 4. Lauf