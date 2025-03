Bob-WM in Lake Placid Friedrich und Lochner im Training geschlagen - Frauen dominieren Stand: 13.03.2025 21:09 Uhr

Werden die deutschen Männer nach den Erfolgen im Zweier die WM-Medaillen auch im Viererbob unter sich ausmachen? Im Training fuhren sie hinterher, die Siege gingen nach Großbritannien. die USA und die Schweiz. Dafür waren die deutschen Frauen stark.

Die deutschen Zweierbob-Frauen gehen mit Bestzeiten, die deutschen Viererbob-Männer mit nur zwei von fünf möglichen Testfahrten ins finale Wochenende der Bob-WM. Bereits am Freitag (14.03.2025) und Samstag (15.03.2025) werden die WM-Medaillen in Lake Placid vergeben. Der Weltverband hatte die Wettkämpfe wegen einer Warmwetterfront und erwarteten Temperaturen bis zu 15 Grad Celsius um jeweils einen Tag nach vorn gelegt.

Deutsche lassen Donnerstag-Training aus

Drei Trainingsläufe am Mittwoch (12.03.2025) und zwei mögliche Starts am Donnerstag (13.03.2025) blieben den Pilotinnen und Piloten. Auf die Läufe am Donnerstag verzichtete das deutsche Team mit den Viererpiloten Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Adam Ammour sowie den Zweier-Starterinnen Laura Nolte, Kim Kalicki und Lisa Buckwitz komplett. Friedrich hatte bereits nach seinem WM-Sieg im Zweier in der Vorwoche angekündigt, einen Tag vor dem ersten Wettkampf nicht trainieren zu wollen. "Das ist uns zu nah am Rennen."

Friedrich: "Knackiger als im Zweier"

Friedrich, der im Zweier nur hauchdünn vor Lochner siegte, prophezeite ebenfalls: "Wir wissen, dass es im Vierer noch ein bisschen knackiger wird als im Zweier." Wie umkämpft die vier Läufe um den WM-Titel werden könnten, zeigte sich im Training am Mittwoch: Friedrich kam in seinen zwei Läufen auf die Ränge vier und zwei, Lochner wurde Fünfter und Dritter, Ammour Zehnter und Fünfter.

Bestzeiten an Hall, Del Luca und Voigt

Die Bestzeiten fuhren einmal der Brite Bradley Hall, der den Deutschen in dieser Saison schon zweimal den Sieg weggeschnappt hatte, sowie der US-amerikanische Lokalmatador Frank Del Luca. Auf Kurs Bestzeit war im zweiten Lauf auch der Schweizer Michael Voigt. Er stürzte aber. Voigt holte sich sein Fahrgefühl am Donnerstag zurück. Die beiden Trainingsläufe, die von allen Top-Athleten ausgelassen wurden, gewann der WM-Dritte im Zweier von 2023.

Lisa Buckwitz (Deutschland) jubelt (Archivbild).

Frauen: Buckwitz zweimal die Schnellste

Bei den Frauen ließ am Donnerstag ebenfalls die Weltspitze aus. Am Mittwoch dominierten die Deutschen. Lisa Buckwitz fuhr zweimal durch die Eisrinne und gewann zweimal, die Monobob-WM-Zweite-Laura Nolte wurde in ihren beiden Läufen Zweite, Kim Kalicki wurde zweimal Dritte und gewann den dritten Lauf, den aber viele Athletinnen ausließen. Die US-Amerikanerin Kaysha Love, die im Monobob noch gewonnen hatte, kam nur auf die Ränge acht, fünf und drei.

WM-Entscheidungen am Freitag und Samstag

Die WM-Entscheidungen fallen bei den Frauen in insgesamt vier Läufen am Freitag und Samstag jeweils 13 Uhr und 14.45 Uhr. Die Männer fahren an beiden Tagen jeweils 18 Uhr und 19.30 Uhr.