Zeiten, Titelverteidiger und Favoriten Alles zur Bob- und Skeleton-WM in Lake Placid Stand: 05.03.2025 09:26 Uhr

Mit den Weltmeisterschaften in Lake Placid steht für die Aktiven des Bob- und Skeletonsports das Saisonhighlight bevor. Bei der jüngsten WM in Winterberg war Deutschland mit fünf Gold-, zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen die dominierende Nation. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Rennen in Lake Placid.

Wann und wo findet die WM statt?

Vom 1. bis zum 16. März kämpft die Weltelite des Bob- und Skeletonsports um die WM-Titel. Austragungsort ist die Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg in Lake Placid.

Was ist das Besondere an der Bahn?

Die Bahn in Lake Placid ist eine der komplexesten und schwierigsten Eiskanäle der Welt. Insgesamt 20 Kurven gilt es zu bewältigen, damit ist sie im Weltcup-Zirkus die Bahn mit der höchsten Kurvenanzahl. In Kurve 14 werden Spitzengeschwindigkeiten von über 120 km/h erreicht. Die WM findet zum zehnten Mal in Lake Placid statt. 1932 und 1980 war die Bahn Austragung der Olympischen Winterspiele.

Was ist anders bei der WM als bei einem normalen Weltcup?

Neben den Titeln, die am Ende der Wettkämpfe vergeben werden, unterscheidet sich auch das Format im Vergleich zu einem normalen Weltcup-Wochenende. Statt den Sieger oder die Siegerin in zwei Läufen zu ermitteln, werden bei der WM vier Fahrten absolviert, bis der neue Weltmeister oder die neue Weltmeisterin feststeht.

Wie sieht der Zeitplan der WM aus?

Nach den ersten Trainingstagen wird es ab dem 6. März (Donnerstag) ernst. Die Skeletonis absolvieren ihre ersten Fahrten. Zudem stehen bis Sonntag noch die Rennen im Monobob und Zweierbob der Männer sowie das Skeleton Mixed Team auf dem Programm.

Wettkampfübersicht 1. Woche Datum Wettbewerb Durchgang Donnerstag, 6. März 15:00/17:00 Uhr: Skeleton Männer 1./2. Lauf 20:00/22:00 Uhr: Skeleton Frauen 1./2. Lauf Freitag, 7. März 16.45/18:45 Uhr: Skeleton Männer 3./4. Lauf 22:00/00:00 Uhr: Skeleton Frauen 3./4. Lauf Samstag, 8. März 15:00/17:00 Uhr: Zweierbob Männer 1./2. Lauf 20:00/22.00 Uhr: Monobob 1./2. Lauf 01:00 Uhr: Skeleton Mixed Team Entscheidung Sonntag, 9. März 15.30/17:30 Uhr: Zweierbob Männer 3./4. Lauf 20:30/22.30 Uhr: Monobob 3./4. Lauf

In der zweiten Woche fallen die Entscheidungen im Zweierbob der Frauen und im Viererbob der Männer.

Wettkampfübersicht 2. Woche Datum Wettbewerb Durchgang Samstag, 15. März 14.00/15.45 Uhr: Viererbob Männer 1./2. Lauf 19.00/20.45 Uhr: Zweierbob Frauen 1./2. Lauf Sonntag, 16. März 14.00/15.45 Uhr: Viererbob Männer 3./4. Lauf 19.00/20.45 Uhr: Zweierbob Frauen 3./4. Lauf

Wo können Sie die Wettbewerbe verfolgen?

Sportschau.de zeigt die Entscheidungen in der ersten Woche im Livestream, ausgewählte Rennen werden im TV gezeigt. Am Wochenende 15./16. März überträgt dann das ZDF.

Welche deutschen Piloten sind dabei?

Skeleton

Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland)

Susanne Kreher (BSC Sachsen Oberbärenburg)

Hannah Neise (BSC Winterberg)

Christopher Grotheer (BRC Thüringen)

Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg)

Felix Keisinger (WSV Königssee)

Bob

Laura Nolte (BSC Winterberg)

Lisa Buckwitz (BRC Thüringen)

Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden)

Johannes Lochner (BC Stuttgart Solitude)

Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg)

Adam Ammour (BRC Thüringen)

Wer sind die Titelverteidiger?

Vergangenes Jahr räumte Rekord-Champion Francesco Friedrich mal wieder grandios ab. Der Sachse gewann seine WM-Titel 15 und 16. Im Monobob steuerte Laura Nolte zu Gold, im Zweierbob der Frauen war Lisa Buckwitz die Schnellste.

Bei den Skeleton-Männern reist Christopher Grotheer als aktueller Weltmeister an, im Mixed Team Event gewann Grotheer zusammen mit Hannah Neise ebenfalls WM-Gold. Bei den Frauen schnappte sich die Kanadierin Hallie Clarke überraschend den Titel.

Wer sind die Favoriten im Bob?

Die deutschen Kufencracks sind eine Klasse für sich. Neben Friedrich gehört auch Johannes Lochner, der bei allen acht Weltcup-Rennen der Saison auf dem Podium stand, zu den Favoriten. Im Monobob der Frauen ist Lisa Buckwitz in dieser Saison die dominierende Pilotin. Sie zählt neben Laura Nolte und Kim Kalicki auch zu den heißesten Anwärterinnen auf Gold im Zweierbob.

Wer sind die Favoriten im Skeleton?

Im Skeleton der Männer geht das Team aus Großbritannien mit Gesamtweltcup-Sieger Matt Weston als Favorit in die Wettbewerbe. Weston landete in sieben von acht Rennen in dieser Saison auf dem Podium. Zugleich strebt der deutsche Titelverteidiger und Olympiasieger Christopher Grotheer seinen vierten WM-Titel an.

Bei den Frauen kommt Janine Flock als Gesamt-Weltcupsiegerin dieser Saison an. Im Falle eines Sieges würde die 35-jährige Tirolerin das erste österreichische WM-Gold im Skeleton der Frauen holen.