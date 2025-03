Zweierbob-WM 15. WM-Titel perfekt - Friedrich gewinnt Bob-Krimi Stand: 09.03.2025 18:20 Uhr

Deutsche Festspiele bei der Bob-WM in Lake Placid: Alle Medaillen gingen nach Deutschland. Neuer und alter Weltmeister ist Francesco Friedrich.

Der Serientäter hat wieder zugeschlagen: Auf der schweren Eispiste von Lake Placid hat Bob-König Francesco Friedrich gemeinsam mit Anschieber Alexander Schüller am Sonntag (09.03.2025) seinen 15. WM-Titel eingetütet. Nach vier Läufen hatte der Sachse die Winzigkeit von 0,03 Sekunden Vorsprung auf seinen Dauerrivalen Johannes Lochner.

Hochspannung vor dem Finale

Friedrich dominierte am ersten Wettkampftag und ging am Sonntag mit 0,14 Sekunden Vorsprung vor Lochner in den Tag der Entscheidung. "Vierzehn Hundertstel ist kein großes Polster, das verliert man hier schnell", sagte Friedrich und hatte wohl eine Vorahnung. Im dritten Lauf zauberte Lochner mit Top-Speed, stellte einen neuen Bahnrekord auf und ließ den Rückstand auf sechs Hundertstel schmelzen.

Im letzten, entscheidenden Lauf riskierte Lochner im Schneetreiben im extrem anspruchsvollen Eiskanal am Mount Van Hoevenberg alles, startete so schnell wie noch nie (5.01 Sekunden) und kam fast fehlerfrei ins Ziel. 54,94 Sekunden waren eine Ansage an Friedrich, der jetzt kontern musste.

Am Start mit 5,02 Sekunden etwas langsamer als Lochner. Der Vorsprung schmolz auf der Bahn weiter, doch im Ziel leuchtete grün. Nach vier Läufen war der Sachse 0,03 Sekunden schneller als Lochner.

Ammour feiert Bronze

"Kronprinz" Adam Ammour machte das deutsche Traumergebnis perfekt. Der 23-Jährige verteidigte im letzten Lauf seinen dritten Platz und jubelte gemeinsam mit Anschieber Benedikt Hertel über Bronze. Der Wahl-Oberhofer steht noch im Schatten der Dominatoren Friedrich und Lochner, wenn sich die Beiden - Lochner will nach Olympia 2026 Schluss machen - aus dem Bob-Geschäft zurückziehen, ist der Weg für Ammour und einen neuen Bob-König frei.

In Lake Placid war er beim Gold-Duell nur Zuschauer, die restlichen Konkurrenten hielt der Youngster, der erst seine dritte Weltmeisterschaft fuhr, fast locker in Schach. Der viertplatzierte US-Amerikaner Frank Del Duca hatte schon deutlichen Rückstand (+ 0,23 Sekunden).

Viererbob-Entscheidung am kommenden Wochenende

Bereits 2024 in Winterberg hatte es einen Dreifach-Erfolg des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) gegeben. Auch damals gewann Friedrich - allerdings vor Ammour und Lochner. Und die deutschen Festspiele könnten in einer Woche weitergehen. Dann fällt die Entscheidung im Viererbob. Die Favoriten? Natürlich die drei deutschen Bobs.