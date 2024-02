Bob-WM in Winterberg Nächster Bahnrekord - Friedrich kurz vor achtem Zweier-Gold Stand: 25.02.2024 14:15 Uhr

Francesco Friedrich steht kurz vor seinem nächsten WM-Titel im Zweierbob. Im dritten Lauf der Titelkämpfe in Winterberg fuhr der Sachse am Sonntag (25.02.2024) den dritten Bahnrekord und baute seinen Vorsprung auf seine Teamkollegen weiter aus.

Wenn es daraufankommt, ist Francesco Friedrich einfach zur Stelle. Bei den Weltmeisterschaften in Winterberg führt er den Zweierbob-Wettbewerb mit fast einer halben Sekunde Vorsprung auf den Schlitten der Ammour-Brüder Adam und Issam an. Auf Rang drei liegt mit Johannes Lochner der dritte deutsche Bob. Er hat knapp sechs Zehntel Rückstand auf seinen Dauerrivalen Friedrich, der seinen achten WM-Titel im Zweierbob einfahren kann.

Das komplett schwarz-rot-goldene Podium bei der Heim-WM sollte damit eigentlich nur noch Formsache sein, der Viertplatzierte Brite Brad Hall liegt 0,84 Sekunden hinter den Medaillenrängen.

Ein Bahnrekord folgt auf den nächsten

Friedrich, der in dieser Saison bisher kein Rennen im kleinen Schlitten gewinnen konnte, zeigte von Beginn an, wer im Winterberger Eiskanal das Sagen hat. Er wurde einfach von Lauf zu Lauf schneller. Seine 54,67 Sekunden im ersten Durchgang waren bereits neuer Bahnrekord, ebenso die 54,54 Sekunden im zweiten und natürlich auch die 54,39 Sekunden im dritten. Einzig Lochner konnte da mit 54,45 Sekunden mithalten - ohne Friedrichs Fabelzeit wäre dies der neue Bahnrekord gewesen. Der Stuttgarter hatte sich aber schon nach dem ersten Tag einen zu großen Rückstand eingefahren, um Friedrich wirklich ins Schwitzen zu bringen.

Zwischen den beiden dominierenden Piloten in der laufenden Saison behauptet sich noch Shootingstar Ammour, der zuletzt drei Rennen im Zweierbob für sich entschieden hat. Auch in Winterberg ist er voll auf der Höhe und zeigt nur wenige Fehler in seinen Läufen. Eine Medaille in seiner ersten vollen Saison ist zum Greifen nah.