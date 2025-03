Ski alpin Meillard strahlt im Sonnental am hellsten Stand: 26.03.2025 19:47 Uhr

Loic Meillard hat sich beim letzten Weltcup-Riesenslalom der Saison im amerikanischen Sun Valley durchgesetzt. Mit Anton Grammel ließ auch ein Deutscher am Mittwoch (26.03.2025) am Bald Mountain aufhorchen.

Der Schweizer Meillard fuhr ungefährdet zu seinem siebten Weltcup-Sieg, den zweiten im Riesenslalom in Folge. Hinter ihm kamen sein Teamkollege Marco Odermatt (+0,95 Sekunden) und Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+1,14 sek.) auf die weiteren Podiumsplätze. Anton Grammel, der als einziger DSV-Athlet im Riesenslalom-Saisonfinale dabei war, durfte sich wieder über den zehnten Platz (+2,36 sek.) freuen.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel war die Entscheidung schon vor dem abschließenden Rennen gefallen. Wie in den drei Jahren zuvor war Marco Odermatt auch in diesem Winter der beste Riesentorläufer. In Sun Valley aber kam er im ersten Durchgang mit dem drehenden, langsamen Kurs nicht so wirklich zurecht und hatte zur Halbzeit bereits einen Rückstand von einer Sekunde auf seinen Landsmann Meillard. Im zweiten Lauf unterstrich er aber seine Weltklasse und schob sich noch auf das Podium nach vorne.

Grammel mit bestem Karriereresultat

Grammel zeigte ähnlich wie zuletzt in Hafjell eine ordentliche Leistung. In Norwegen schob er sich vor zwei Wochen mit der Bestzeit im zweiten Durchgang noch von Rang 25 auf zehn nach vorne. Diesmal war er bereits nach dem ersten Lauf Zehnter. Im deutlich flüssiger gesteckten zweiten Durchgang baute er aber einiger Rutscher ein und war immer wieder weit weg von der Ideallinie. So sortierte er sich zunächst hinter drei anderen Konkurrenten ein.

Da aber auch nach dem 26-Jährigen vom Bodensee noch einige andere Athleten Probleme mit der immer weicher werdenden Piste hatten, kam er in der Endabrechnung erneut auf Rang zehn. Damit bestätigte er sein bestes Karriereresultat von Hafjell.

Mit den Slalom-Entscheidungen der Männer und Frauen am Donnerstag geht die Saison 2024/25 dann endgültig zu Ende.