Weltcup in Sigulda Nolte feiert im Zweierbob Tagessieg und Gesamtweltcup Stand: 19.02.2023 12:40 Uhr

Laura Nolte hat sich im letzten Zweierbob-Rennen des Winters den Weltcup-Gesamtsieg gesichert. Die Winterbergerin siegte am Sonntag im lettischen Sigulda. Kim Kalicki sorgte für einen deutschen Doppelsieg.

Nolte gewann mit Anschieberin Neele Schuten das Weltcup-Finale mit zwei Laufbestzeiten (50,80 Sekunden/50,93 Sekunden) und in 0,14 Sekunden vor ihrer deutschen Konkurrentin Kim Kalicki (50,89 Sekunden/50,98 Sekunden), die mit Anschieberin Anabel Galander Zweite wurde. Nolte konnte mit Bestzeit im Finale ihren Vorsprung von 0,09 Sekunden aus dem ersten Lauf noch ausbauen. Rang drei ging an US-Bob-Legende Kaillie Humphries (+ 0,24 Sekunden).

Nolte siegt mit 25 Punkten vor Kalicki

Nolte verteidigte einen Tag nach ihrem enttäuschenden sechsten Platz im Monobob, mit dem die Weltmeisterin den Gesamt-Weltcup noch an die US-Amerikanerin Kaillie Humphries abgeben musste, den Gesamt-Weltcup im Zweier damit knapp. Vor dem Rennen hatte sie mit nur zehn Zählern geführt, mit ihrem Sieg baute sie die Führung mit 1.697 Punkten auf 25 Punkte aus. Erst am vergangenen Wochenende in Innsbruck hatte Nolte, die bei den Weltmeisterschaften noch gestürzt war, die Führung im Gesamt-Weltcup übernommen. Lisa Buckwiz, die in Sigulda nicht am Start war, wurde Gesamt-Weltcup-Sechste (995 Punkte).

Jubel bei Laura Nolte (li.) und Neele Schuten.

Heute noch Weltcup-Finale im Männer-Zweier

Am Sonntag in Sigulda findet auch noch das Weltcup-Finale im Zweierbob der Männer statt. Hier führt Johannes Lochner mit 1.517 Punkten deutlich vor Francesco Friedrich (1.446)