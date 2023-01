WM in St. Moritz Laura Nolte im Monobob auf Titelkurs Stand: 28.01.2023 12:16 Uhr

Bei der WM in St. Moritz hat Laura Nolte zur Halbzeit ihre Ambitionen auf den Titel angemeldet. Auch Lisa Buckwitz ist stark unterwegs und hat als Dritte den Titel in Reichweite. Doch noch ist nichts entschieden, die Entscheidung fällt erst am Sonntag in zwei weiteren hart umkämpften Läufen.

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte hatte schon bei der EM in Altenberg den EM-Titel im Monobob eingefahren. Auch in St. Moritz zeigt sie der Konkurrenz, dass sie auf schnellen Kufen unterwegs ist und die Bahn mit ihrem Bob im Griff hat. Nach zwei von vier Läufen liegt die 24-Jährige auf Titelkurs.

"I ch war mit dem ersten Lauf schon sehr zufrieden, da war die Bahn reifiger. Im zweiten Lauf hatte ich einen kleinen Fehler, aber ich bin trotzdem super zufrieden. So kann es weitergehen. Ich gehe es morgen so an, als würde es bei null losgehen ", so die 24-Jährige.

Doch die Konkurrenz ist dicht auf. Der Amerikanerin Kaillie Humphries fehlen nur 0,27 Sekunden auf Noltes Schlitten. Teamkollegin Lisa Buckwitz hat einen Rückstand von gerade Mal 0,49 Sekunden auf die Spitzenposition.

Im zweiten Lauf konnte die durch eine Erkältung angeschlagene 28-Jährige die Messlatte für die Startbestzeit auf 5,77 Sekunden hochgelegen. "Ich bin nicht so fit, wie ich es gerne hätte. Doch ich habe es halbwegs hinbekommen. Ich kann damit sehr zufrieden sein und morgen noch mal richtig angreifen", sagte die Zweierbob-Olympiasiegerin von Pyeongchang.

Auch Kalicki und Zimmer in den Top acht

Kim Kalicki (+1,38 Sek.) und Junioren-Weltmeisterin Maureen Zimmer (+1,50) liegen zur Halbzeit auf Rang sieben und acht und können noch nachlegen. Zimmer hatte zum Start ihr Potenzial gezeigt und im ersten Lauf die Startbestzeit geschoben.