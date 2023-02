Bob-WM in St. Moritz Deutsche Dreifach-Führung nach erstem Lauf Stand: 03.02.2023 13:48 Uhr

Lisa Buckwitz liegt bei der Bob-WM nach dem ersten Lauf im Zweierbob überraschend in Führung. Kim Kalicki steht auf Rang zwei, Laura Nolte ist Dritte.

Gibt es einen deutschen Dreifach-Triumph bei der Weltmeisterschaft im Zweierbob? Nach dem ersten Lauf stehen die Chancen gut. Lisa Buckwitz - eigentlich als Außenseiterin in das Rennen gestartet - hat die Bestzeit vorgelegt. Mit 0,13 Sekunden liegt sie vor Kim Kalicki, die sich trotz eines starken Starts nicht vor Buckwitz setzen konnte.

Nolte nach Sturz: "Froh, dass ich heute am Balken stehen konnte"

Auf Rang drei liegt Laura Nolte (+0,18 Sekunden), die im Training gestürzt war und auch deshalb den ersten Lauf etwas langsamer angehen ließ. " Es war ein bisschen eine Sicherheitslinie ", sagte Nolte gegenüber der Sportschau und fügte in Bezug auf ihren Sturz an: " Das war schon echt fies. Ich bin froh, dass ich heute am Balken stehen konnte. "

Zimmer überrascht auf Rang fünf

Die Mitfavoritin Kaillie Humphries aus den USA liegt 0,25 Sekunden hinter Buckwitz und 0,07 Sekunden hinter Noltes Podestrang. Maureen Zimmer überraschte mit einer starken Leistung, die allerdings durch einige Fehler im unteren Streckenabschnitt nicht für die ganz große Überraschung reichte. Zimmer liegt nach dem ersten Lauf auf Rang fünf und ist noch in Schlagdistanz (+0,31).

Hinter Zimmer beginnt der Rest des Feldes, der schon jetzt kaum Chancen hat, in die Titelkämpfe einzugreifen. Mit 0,8 Sekunden Rückstand ist die Schweizerin Marie Hasler Sechste.

