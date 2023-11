WDR-Sport Skisaison startet: Erste Lifte im Sauerland öffnen Stand: 30.11.2023 11:40 Uhr

Der Schnee ist längst da, jetzt machen auch die ersten Lifte im Sauerland auf. Morgen geht es in Winterberg los. Schneefall und frostige Temperaturen sorgen für einen ungewöhnlich frühen Saisonstart.

Beim Blick auf die Webcams in Winterberg zeigen sich dicht verschneite Hänge, vom Schnee berieselte Lifte, eisbezapfte Tannen und Schneeraupen, die über das Weiß fahren. 30 Zentimetern Naturschnee und genügend Kälte für die Schneekanonen verzeichnet Winterberg - und will morgen in die Skisaison starten.

Vier Lifte machen den Anfang

Den Anfang sollen den Plänen zufolge am Freitag vier Lifte im Skiliftkarussell Winterberg machen. Im Skidorf Neuastenberg, im Skigebiet Bödefeld-Hunau in Schmallenberg, im Skigebiet Schlossberg/Küstelberg und in Medebach sollen am Samstag die ersten Lifte für Skifahrer und Rodler laufen.

Viel Kunstschnee aus Kanonen

In den meisten Skigebieten geht es im Moment noch darum, bei den frostigen Temperaturen möglichst viel künstlichen Schnee zu produzieren, um für den ersten Saisonhöhepunkt Richtung Weihnachten gerüstet zu sein. Das große Skigebiet in Willingen plant derzeit, am zweiten Adventswochenende den Betrieb aufzunehmen.

Insgesamt finden sich im Sauerland über 100 Pistenkilometer mit über 120 Liften - allein im Skikarussel Winterberg sind es rund 27 Pistenkilometer und 26 Lifte. Welche Lifte am nächsten Tag laufen, wird laut Betreiber abends in der Liftübersicht eingetragen.

Loipen sind gespurt

Langlauf im Sauerland

Ski-Langläufer finden jetzt schon gespurte Loipen: In Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land etwa seien mehr als 30 Kilometer Loipen präpariert, in Winterberg 50 Kilometer. Auch in Bad Berleburg-Wunderthausen sowie im nordhessischen Willingen gebe es gespurte Loipen, sagte eine Sprecherin.

Lifte in kleinen Skigebieten preiswerter

Wer als Familie zum Skiurlaub aufbricht, sollte sich vorab über mögliche Familientarife informieren, hier lässt es sich mitunter deutlich sparen. Kurz vor Beginn der Skisaison hat der ADAC die Skipasspreise in 25 beliebten Skigebieten verglichen. Am günstigsten kommen Skifahrer noch in deutschen Gebieten weg.

Auch die kleinen Skigebiete in der Region gehen an den Start. Seit Mittwoch läuft der Skilift an der Hohen Bracht in Lennestadt – abends auch mit Flutlicht. Die Piste ist 600 Meter lang. Donnerstag startet dann - neben vielen Liften im Skilift-Karussel Winterberg, auch der in Wilde Wiese in Sundern.

Winterberg zieht viele Wintersportler an

In der der Wintersport-Arena Sauerland liegen die Preise für Tagestickets nach eigenen Angaben in diesem Jahr zwischen 25 und 48 Euro - das seien ein bis drei Euro mehr als im vergangenen Jahr. In den kleineren Skigebieten könne man die Lifte häufig deutlich preiswerter nutzen als in den großen, sagte die Sprecherin.

Die Wintersport-Arena ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegen-Wittgenstein, Olpe und der nordhessischen Gemeinde Willingen. Dazu gehören 42 Skigebiete mit 147 Liften. Gut jede dritte Piste wird künstlich beschneit.