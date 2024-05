WDR-Sport RL West: Aachen verabschiedet sich mit Töpken-Doppelpack Stand: 18.05.2024 16:01 Uhr

Mit einem Doppelpack von Stürmer Thilo Töpken hat Meister Alemannia Aachen am letzten Spieltag 2:0 (1:0) gegen die SSVg Velbert gewonnen und sich damit gen 3. Liga verabschiedet.

Mit seinen Saisontreffern zehn und elf (3./58.) schoss der 25-Jährige die Alemannia zum Saisonabschluss quasi im Alleingang zum Sieg gegen den Absteiger.

Vizemeister wurde der 1. FC Bocholt, der am letzten Spieltag 3:3 (1:1) bei der U23 von Borussia Mönchengladbach spielte. Bogdan Shubin per Doppelpack (20./52.) sowie Philip König (82.) erzielten die Bocholter Tore. Für Gladbach glichen Ryan Naderi (35.), Oguzcan Büyürkarslan (62.) sowie kurz vor Schluss Mika Schroers (88.) dreimal eine Gästeführung aus.

Dritter wurde der Wuppertaler SV, der am Samstag gegen den 1. FC Düren nicht über ein 1:1 (0:1) hinauskam. Die Gästeführung durch Yannik Schlößer (33.) glich Semir Saric sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aus.

Auch die Abstiegsfrage war bereits vor dem letzten Spieltag geklärt. Den Gang in die Fünftklassigkeit müssen der SV Lippstadt (1:1 in Wiedenbrück), die beiden Aufsteiger SSVg Velbert und FC Wegberg-Beeck (1:2 gegen Gütersloh) sowie als Letzter Rot Weiss Ahlen (0:4 bei Schalkes U23) antreten.

MSV, Hohkeppel und Lotte in der kommenden Saison dabei

Die Regionalliga-Saison ist damit beendet. Fest steht bereits, dass mit dem MSV Duisburg ein Drittliga-Absteiger in der kommenden Saison in der Regionalliga West antritt. Ebenso wird Eintracht Hohkeppel als Meister der Mittelrheinliga dabei sein. Auch die Sportfreunde Lotte aus der Oberliga Westfalen können nur noch theoretisch abgefangen werden und können mit der Rückkehr in Liga vier planen.

Einer der beiden Dortmunder Vereine Türkspor und ASC 09 werden den zweiten Westfalen-Aufsteiger stellen. In der Oberliga Niederrhein entscheidet es sich zwischen dem KFC Uerdingen und Germania Ratingen.

Landespokal-Finals mit Alemannia und RWO

Für Alemannia Achen und Rot-Weiß Oberhausen indes steht jeweils noch ein Highlight an. Im Landespokal Mittelrhein treffen die Schwarz-Gelben am Finaltag der Amateure (Sa., 25.05.) auf den Oberligisten Bonner SC. Die Partie wird um 13.45 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln angepfiffen.

RWO tritt zwei Stunden später zum Finale am Niederrhein bei Drittligist Rot-Weiss Essen an. Die Partie wird um 15.45 Uhr im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen. Beide Spiele sowie 16 weitere der insgesamt 21 Partien zeigt die ARD im Livestream. Das gilt auch für das Westfalen-Finale in Bielefeld beim Drittligaduell zwischen der Arminia und dem SC Verl um 16.45 Uhr.