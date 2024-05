WDR-Sport Lückenkemper kratzt in Atlanta an 11-Sekunden-Marke Stand: 19.05.2024 11:24 Uhr

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper (Soest) nähert sich ihrer EM- und Olympia-Form, hat die Elf-Sekunden-Grenze aber knapp verpasst.

Bei einem Meeting in Atlanta (Georgia/USA) kam die 27-Jährige, die in Florida lebt und trainiert, über 100 Meter in 11,01 Sekunden als Vierte ins Ziel. Schneller war das US-Trio Aleia Hobbs (10,88), Tamara Clark (10,98) und Mikiah Brisco (11,00).

Für Lückenkemper, im Vorlauf 11,09 Sekunden schnell, war es das dritte Einzelmeeting der Saison. Zum Einstieg hatte sie Mitte April in Gainesville/Florida 11,22 Sekunden vorgelegt und sich in der vergangenen Woche in Clermont/Florida auf 11,06 Sekunden gesteigert. Ihre Bestzeit liegt bei 10,95 Sekunden.

Auf die Hallensaison hatte Lückenkemper in diesem Jahr verzichtet. Ihr Fokus liegt auf der EM in Rom (7. bis 12. Juni), wo sie als Titelverteidigerin über 100 m sowie mit der Staffel an den Start geht, und auf den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August). Beim Saisonhöhepunkt ist der Finaleinzug Lückenkempers erklärtes Ziel.