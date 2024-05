Fragen und Antworten zur Leichtathletik-EM 2024 Leichtathletik-EM 2024 in Rom - Die wichtigsten Daten und Fakten Stand: 15.05.2024 16:58 Uhr

Zum zweiten Mal nach 1974 finden die Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom statt. Wann steigen die Wettkämpfe? Wie oft gibt es Gold zu gewinnen? Wer überträgt live?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Europameisterschaften in Rom.

Wann finden die Leichtathletik- Europameisterschaften 2024 statt?

Die Wettkämpfe werden vom 7. bis 12. Juni 2024 in der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen. Es sind die 26. Europameisterschaften seit der Premiere 1934 in Turin.

Die Leichtathletik-EM live im TV und Stream

ARD und ZDF übertragen die Europameisterschaften umfangreich im TV und im Livestream. Die Livestreams von sportschau.de werden ebenfalls in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Neben dem Live-Angebot wird es ein umfangreiches On-Demand-Angebot geben: Highlights, Zusammenfassungen, Hintergründe. Diese sind ebenfalls sowohl auf sportschau.de als auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

Wie sind die Entscheidungen in Rom im Wettkampfprogramm verteilt?

Insgesamt gibt es an den sechs Wettkampftagen elf Sessions. Die Entscheidungen liegen mit Ausnahme der Halbmarathons in den Abendsessions - mindestens sechs an jedem Tag. Am letzten Wettkampftag, dem 12. Juni, gibt es ausschließlich Entscheidungen - zehn an der Zahl. Die beiden letzten Wettbewerbe sind die Sprintstaffeln über 4x100 Meter.

Wie viele Entscheidungen gibt es bei der Leichtathletik-EM?

49 Mal Gold wird bei der WM vergeben. Für Frauen und Männer gibt es jeweils 24 Wettbewerbe, zudem die Mixed-Staffel über 4x400 Meter. Im Halbmarathon gibt es jeweils eine Teamwertung bei Frauen und Männern.

Wie viele Athletinnen und Athleten nehmen an der Leichtathletik-EM teil?

Am Tiber werden etwa 1.600 Athletinnen und Athleten aus 47 europäischen Verbänden antreten. Das DLV-Team für Rom wird nach dem Ende der Qualifizierungsfrist für Einzeldisziplinen am 29. Mai nominiert.

Der Austragungsort: Rom

Die italienische Hauptstadt Rom hat im Zentrum gut 2,8 Millionen Einwohner und gilt als eine der schönsten Städte in Europa. Die "ewige Stadt" wurde der Legende nach 753 v.Chr. gegründet und war in der Antike das Zentrum des Römischen Reichs. Die Vatikanstadt mit dem Petersdom ist der Sitz des Papstes und zieht gläubige Katholiken aus aller Welt an.

Das Stadion: Olympiastadion

Die Europameisterschaften gehen an historischer Stätte über die Bühne: Das "Stadio Olimpico di Roma" war schon 1960 die Heimat für die Olympischen Spiele. Es bietet seit dem jüngesten Umbau 2008 insgesamt 72.698 Zuschauern Platz. Sowohl die AS Rom als auch Lazio Rom tragen dort ihre Heimspiele in der Serie A aus, der höchsten Fußballspielklasse Italiens.