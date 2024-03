WDR-Sport Fußball-EM: Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in NRW Stand: 26.03.2024 12:07 Uhr

NRW-Innenminister Herbert Reul hat für die Fußball-Europameisterschaft erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Teil des Konzepts: Urlaubssperre für Polizisten und ein internationales Polizeizentrum in Neuss.

Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und Köln: Während die einen mit großer Vorfreude auf die Spielorte der kommenden Fußball-EM in NRW schauen, mischt sich bei anderen auch Sorge in den Blick auf die kommenden Monate. Denn schon vor den Anschlägen auf die Konzerthalle in Moskau mit 140 Toten war die Sorge vor Attentaten während der Fußball-EM in Deutschland groß. Und sie ist seitdem nicht kleiner geworden.

Terrorgefahr nach Moskau groß

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht den IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK), der für den Moskauer Anschlag verantwortlich sein soll, derzeit auch hier als eine der größten Terrorismus-Gefahren. So soll die Gruppe auch Kontakt zu den Männern gehabt haben, die in die Anschlagspläne auf den Kölner Dom an Silvester verwickelt gewesen sein sollen.

Für die Fußball-Europameisterschaft hat Reul deshalb bereits verschärfte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. So werde in Neuss bei Düsseldorf ein internationales Polizeizentrum eingerichtet. Von dort aus würden alle Informationen und Lagebilder zusammengeschaltet. Polizisten in NRW hätten während der EM Urlaubssperre, so Reul.

NRW stehe mit der UEFA in einem sehr intensiven Kontakt. "Wir brauchen ein sauberes Lagebild, wir brauchen genug Informationen. Das ist das Allerwichtigste. Das wird immer unterschätzt", sagte Reul im Deutschlandfunk. Dabei sprach er sich auch dafür aus, einen besseren Datenaustausch zwischen den Behörden zu ermöglichen.

Die derzeitige Kommunikation sei unter anderem aus Datenschutzgründen eingeschränkt und wichtige Informationen dürften nicht weitergegeben werden. Um dem entgegenzuwirken seien Reuls Ansicht nach verbesserte Instrumente wie die umstrittene Vorratsdatenspeicherung erforderlich.

Grenzkontrollen während der EM

Unterdessen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland Grenzkontrollen angekündigt.

Für die Polizei wird das eine personelle Herausforderung, die aber zu stemmen sei, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Andreas Roßkopf. Im Visier der Kontrollen stünden vor allem "die Fangruppierungen, gewaltbereite Hooligans, aber natürlich auch - und wir wissen aus den letzten Tagen - islamistische Vereinigungen".



"Und da brauchen wir - und haben auch - die Hinweise aus nationaler und internationaler Zusammenarbeit." Mit dieser besonderen Belastung zur EM habe man aber bereits gerechnet und sei vorbereitet, so Roßkopf.

Die Fußball-EM startet am 14. Juni 2024. In NRW wird in Stadien in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln gespielt.

Über dieses Thema berichten wir am 26.03.24 unter anderem in unseren Nachrichten "WDR Aktuell" im Fernsehen und Hörfunk.