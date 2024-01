WDR-Sport Bahn-Streik zum Handball-EM-Start: Was Besucher wissen müssen Stand: 08.01.2024 14:10 Uhr

Der Eröffnungsspieltag bei der Handball-EM in der Düsseldorfer Arena soll am Mittwoch vor einer Rekordkulisse stattfinden. Der Bahnstreik könnte aber die Anreise erschweren.

Von Benjamin Sartory

Mehr als 50.000 Fans haben sich Tickets für den Eröffnungsspieltag bei der Handball-Europameisterschaft in der Düsseldorfer Arena gekauft. Die Veranstalter sagen, dass noch nie so viele Menschen vor Ort ein Handball-Spiel verfolgt haben.

In dem Fall sind es sogar zwei Spiele. Nacheinander treten erst Frankreich gegen Nordmazedonien an und dann Deutschland gegen die Schweiz.

Mehr Parkplätze bei der Handball-EM wegen Bahnstreik

Mitten in die Planungen kam die Meldung, dass die Lokführer von Mittwoch an streiken wollen. Die Anreise nach Düsseldorf per Zug könnte also schwierig werden. Die Stadionbetreiber von D.Live beschäftigt das zwar, allzu große Sorgen machen sie sich aber nicht.

Denn zum einen ist die Düsseldorfer Rheinbahn nicht vom Streik betroffen, die Bus- und Bahnanreise aus dem nahen Umland dürfte also klappen. Und zum anderen sind die EM-Spiele mitten in der Woche und am Abend. Weil viele Fans am nächsten Morgen arbeiten müssen, werden deshalb wohl auch viele mit dem Auto zum Stadion fahren.

Die Veranstalter versuchen allerdings noch, zusätzliche Parkplätze in der Nähe bereitzustellen. Eigentlich gebe es zwar genug, sagt Laura Becker von der Düsseldorfer Arena, aber: "Wir fragen bei der Messe an, ob wir weitere haben können."

Noch ist auch noch nicht ganz sicher, ob der Bahnstreik stattfindet. Die Deutsche Bahn ist vor Gericht gegangen und will ihn verhindern. Eine Entscheidung wird es voraussichtlich Dienstag geben.

Party im Stadion nach dem Opening-Tag

Ansonsten hoffen die Veranstalter vor allem auf gute Stimmung bei der EM. Im Düsseldorfer Stadion ist fast alles fertig für den Eröffnungstag mit der Rekordkulisse. Da, wo sonst die Fortuna Fußball spielt, wurde ein blaues Handball-Feld aufgebaut.

Alles ist bereit für die Handball-EM

Drumherum stehen Extra-Tribünen für 9.000 zusätzliche Sitzplätze. Und damit auch die Oberränge alles mitgekommen, wurden zwei weitere Großleinwände installiert - sie sind 10 mal 12,5 Meter groß.

Nach den beiden Eröffnungsspielen am Mittwoch soll es in der Düsseldorfer Arena bis tief in die Nacht eine Party geben. Rund 4.000 Fans haben sich dafür registriert.

Das Finale der Handball-EM findet am 28. Januar in Köln statt.

