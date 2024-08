Fußball | Bundesliga Woo-Yeong Jeong und Luca Pfeiffer verlassen den VfB auf Leihbasis Stand: 27.08.2024 15:11 Uhr

Erst im vergangenen Sommer wechselte der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart. Nun steht bereits die nächste Station für ihn an. Auch Luca Pfeiffer verlässt die Schwaben.

Union Berlin hat den offensiven Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong auf Leihbasis verpflichtet. Der Südkoreaner kommt vom Vizemeister VfB Stuttgart nach Köpenick. Wie die Schwaben mitteilten, wechselt Jeong für die laufende Saison zu den Eisernen. Nach Stationen beim Rekordmeister Bayern München und dem SC Freiburg hatte sich der 24-Jährige im vergangenen Sommer dem VfB angeschlossen. Für die Stuttgarter kam er in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

In seinen bisherigen vier Bundesliga-Spielzeiten kommt Jeong auf 111 Ligaspiele sowie 19 Scorerpunkte. Seit 2021 spielt er für die Nationalmannschaft seines Landes und erzielte in bisher 21 Partien drei Tore.

"Wir hatten offene und transparente Gespräche mit Woo-Yeong und sind uns darüber einig, dass ein Wechsel für ihn derzeit die beste Option ist, um regelmäßig zum Einsatz zu kommen", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Luca Pfeiffer zieht es zum KSC

Ebenfalls auf Leihbasis geht Angreifer Luca Pfeiffer. Der Stürmer wird für die laufende Spielzeit an den Karlsruher SC in der 2. Liga verliehen. Pfeiffer kam 2022 vom FC Midtjylland zum VfB und absolvierte seither 24 Pflichtspiele im Brustring-Dress. Für den VfB gelangen dem 28-jährige Bad Mergentheimer zwei Treffer im DFB-Pokal. Die vergangene Spielzeit verbrachte Luca Pfeiffer leihweise beim SV Darmstadt 98, für den er in 24 Partien in der Bundesliga ein Tor erzielte.

"Für Luca geht es darum, möglichst viel Einsatzzeit zu bekommen. Diese Aussicht können wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader nicht bieten. Die Leihe nach Karlsruhe ist deshalb eine sehr gute Lösung", sagte Sportvorstand Wohlgemuth.

