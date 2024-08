Fußball | 1. FC Heidenheim Wanner wunderbar - Heidenheims Supertalent trifft auch im Europapokal Stand: 30.08.2024 09:57 Uhr

Paul Wanner sorgt weiter für Schlagzeilen. Der erst 18-Jährige schoss zuletzt drei Tore für den 1. FC Heidenheim und öffnete am Donnerstagabend gegen BK Häcken auch die Tür zur Conference League.

Das strahlende Lachen im jugendlichen Gesicht von Paul Wanner war wie festgetackert, hörte auch während der langen Ehrenrunde überhaupt nicht mehr auf. Nach seinem Treffer zum wichtigen 2:2-Ausgleich in der Schlussphase gegen die Schweden aus Häcken und der Vorarbeit zum 3:2-Siegtreffer von Kollege Mathias Honsak war beim Heidenheimer Jungspund Hochstimmung angesagt. Was für ein gigantisches sportliches und atmosphärisches Erlebnis auf dem Schlossberg für den erst 18-Jährigen: "Es freut mich immer der Mannschaft zu helfen. Das war sehr wichtig, so nochmal zurückzukommen. Und jetzt freuen wir uns alle, dass wir in der Conference League stehen", strahlte der Mittelfeldspieler im Interview mit SWR Sport, begleitet von Extra-Beifall der FCH-Fans auf der Tribüne im Hintergrund.

Paul Wanner diesmal gegen Häcken der perfekte Joker

Wanner einfach wunderbar! Mit der Einwechslung der Leihgabe vom FC Bayern München nach 63 Minuten ging nochmal ein spielerischer Ruck durch das neuformierte Team von Trainer Frank Schmidt, auch wenn die Mannschaft zwischenzeitlich - und völlig unnötig - einige bange Minuten überstehen und einem 1:2-Rückstand hinterherlaufen musste. Rotationsbedingt war Paul Wanner im Rückspiel gegen Häcken erstmal Joker - eine Rolle, die er dann aber ebenso gut beherrschte wie das Spiel von Beginn an: "Man muss einfach ready sein wenn man reinkommt, das hat ja auch geklappt", so Wanner über seinen ebenso späten wie gelungenen Halbstunden-Auftritt. Beim Ausgleichstor zeigte er am Ball seine ganze technische Klasse und schlängelte sich an seinem Gegenspieler vorbei, wuchtete den Ball nach Ablage von Maxi Breunig fulminant unter die Latte. Vor dem Siegtreffer von Honsak spielte er dem Österreicher den Ball butterzart in den Lauf.

Drei Pflichtspieltore für den gebürtigen Ravensburger

Damit stehen für Paul Wanner bereits drei Pflichtspieltreffer im FCH-Trikot zu Buche: Tor im DFB-Pokal in Villingen, Bundesligatreffer zum Auftakt auf St.Pauli und jetzt eben das Tor in den Conference-League-Play-Offs. Auch Heidenheims Fußball-Boss Holger Sanwald zeigte sich begeistert: "Der ist erst 18 Jahre alt, das müssen sie sich mal vorstellen", schüttelte Sanwald ungläubig den Kopf, "das ist ein ganz, ganz fleißiger Junge mit einem tollen Elternhaus, der unheimlich ehrgeizig ist und wohlüberlegt seine nächsten Schritte plant. Dass er jetzt mit 18 so Sachen macht, das haben wir auch nicht gewusst. Wir haben es natürlich gehofft". Holger Sanwald voller Überzeugung: "Paul ist eines der größten Talente in Deutschland".

Holger Sanwald: "Eines der größten Talente in Deutschland"

Imponiert hat FCH-Vorstandsboss Sanwald vor allem, dass der in Österreich geborene Oberschwabe als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten beim FC Bayern den Zwischenschritt im kleinen Elversberg in der Zweiten Liga machte. Dort im Saarland schaffte er auf Anhieb den Sprung vom Jugendspieler in den harten Männerfußball. Und jetzt der nächste Zwischenschritt: Bundesliga im Brenztal. Auch Heidenheims Trainer freute sich über seinen Matchwinner Wanner, ihm gefiel vor allem das erarbeitete Tor von ihm: "Richtig gut nachgegangen, gut nachgesetzt mit einem klasse Abschluss, dazu auch noch ein Tor vorbereitet", so Frank Schmidt im Gespräch mit SWR Sport, ohne einen einzelnen Spieler speziell herausheben zu wollen: "Wichtig ist der Mannschaftserfolg". Und Kapitän Patrick Mainka meinte: "Paul war der Gamechanger, aber ich will ihn nicht zuviel loben. Das wird in den nächsten Jahren noch häufig genug passieren".

Paul Wanner: "Meine Träume sind groß"

Die Gefahr, dass ein Toptalent wie Paul Wanner bei diesen Lobeshymnen jetzt abheben könnte, ist wohl nicht gegeben. Das Talent wird - bis zu seiner Rückkehr zum FC Bayern - im ruhigen Heidenheim gezielt gefördert. Und: "Ich habe daheim ein gutes Familienhaus, da bin ich gut aufgehoben", sagt der Ravensburger Wanner selbst über mögliche Höhenflüge. "Ich versuche einfach so weiterzumachen. Die Saison hat erst begonnen, wir haben noch viele Spiele vor uns." In der Tat. Der Spielplan ist eng getaktet. Schon am Sonntag steht das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg an (1.9., 15:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de).

Paul Wanners Ziele: Möglichst viele Siege, möglichst viele Punkte und im Europapokal möglichst weit kommen. "Dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen. Meine Träume", sagt Paul Wanner, "die sind ganz, ganz groß". Ein erstaunlich guter Anfang ist schon mal gemacht. Wanner - einfach wunderbar.