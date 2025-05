Fußball | Meinung Internationales Geschäft für den VfB Stuttgart nur über den DFB-Pokal Stand: 07.05.2025 19:37 Uhr

Für den VfB Stuttgart läuft alles auf das Pokalfinale hinaus. International spielt der VfB wohl nur mit einem Sieg gegen Bielefeld. Die nächsten Bundesliga-Gegner sind vorher nur Sparringspartner, meint SWR Sport-Reporter Martin Thiel.

Von Martin Thiel

Theoretisch kann der VfB Stuttgart über die Bundesliga das internationale Geschäft noch erreichen. Aber praktisch ist es doch sehr unwahrscheinlich. Das wissen auch die Fans, die die letzten beiden Spiele in der Liga nur noch als eine Art "warm spielen für das Finale gegen Bielefeld" ansehen. Es ist also eigentlich müßig, sich Gedanken zu machen, ob der VfB Stuttgart mit zwei Siegen gegen Augsburg und Leipzig vielleicht doch noch einen Platz im internationalen Geschäft erreichen kann. Davor stehen zu viele Wenns und Abers, da die Ligakonkurrenten Leipzig, Mainz, Bremen und Gladbach noch vor dem VfB stehen.

Also Pokalsieg und ab in die Europa League?! Klingt einfach, wäre da nicht Bielefeld und die momentanen Formschwankungen beim Team mit dem roten Brustring. Gegen Augsburg (Sonntag, 11.05., 19:30 Uhr) droht die siebte Heimniederlage in Serie in der Bundesliga. Das das gab es noch nie beim VfB.

Augsburg als Aufbaugegner

Immerhin macht die Bilanz gegen den schwäbischen Nachbarn Hoffnung. Zum dritten Mal trifft der VfB in dieser Saison schon auf Augsburg. Die ersten beiden Aufeinandertreffen wurden gewonnen. In der Hinrunde hieß es am 12. Januar in Augsburg 1:0, im Februar im Pokal gelang zuhause ebenfalls ein 1:0-Sieg. Die Fans hoffen, dass man mit einem weiteren Sieg wieder Selbstvertrauen für das Pokalfinale tankt.

Augsburg könnte für den VfB also der ideale Aufbaugegner sein. In der Bundesliga ist Stuttgart gegen die bayrischen Schwaben seit sechs Spielen ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) - so lange wie nie zuvor. Vor allem Deniz Undav könnte gegen Augsburg seine Ladehemmung lösen, denn der FCA ist sowas wie ein Lieblingsgegner des Stürmers. Seine bisherigen vier Pflichtspiele gegen die bayerischen Schwaben hat Undav alle gewonnen - und dabei gleich dreimal die 1:0-Führung erzielt. In diesem Kalenderjahr sorgte der 28-Jährige in der Liga und im Pokal jeweils für die beiden 1:0-Siegtreffer gegen den FCA.

Zuschauerrekord trotz Heimschwäche

Beeindruckend ist, dass der VfB Stuttgart trotz der Rekord-Niederlagenserie zuhause (sechs Heimspiele in Serie wurden verloren) trotzdem ein Publikumsmagnet ist, denn auch der Zuschauerschnitt mit 59.281 Zuschauern pro Spiel ist ein neuer Rekord. Die Begeisterung ist also ungebrochen.

Und der VfB könnte mit einem Erfolg gegen den FCA nicht nur die Niederlagenserie stoppen. Er würde auch verhindern, dass Coach Sebastian Hoeneß seinen 43. Geburtstag (am Montag, 12.05.2025) mit dem Wissen feiern müsste, dass er erst der fünfte Bundesligatrainer wäre, der sieben Mal in Folge zuhause verloren hat.

Das Restprogramm des VfB Stuttgart 33. Spieltag: FC Augsburg (H)

RB Leipzig - letzter Sparringspartner vorm Pokalfinale

Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Bundesliga-Saison ist für den VfB so gut wie durch. Das Pokalfinale ist in den Köpfen von Spielern und Fans. Nach dem letzten Heimspiel gegen Augsburg geht es aber noch nach Leipzig (Samstag, 17.05., 15:30 Uhr). Rein rechnerisch könnte es da noch zu einem Endspiel um Europa kommen - aber eben nur rechnerisch. Ganz sicher wird es der letzte Härtetest vor dem Finalduell mit Bielefeld. Für das Selbstvertrauen wäre da ein Sieg hilfreich, um den ersten Pokalsieg nach 1997 anzusteuern.

Der große Tag, der die Saison 2024/25 des VfB Stuttgart in ein helles Licht rücken könnte, ist jedoch der 24. Mai 2025 - mit dem DFB-Pokal-Finale in Berlin.

