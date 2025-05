Kampfsport | MMA Vor 27.000 Zuschauern - Käfigkämpferin Alina Dalaslan tritt im Fußballstadion an Stand: 14.05.2025 14:42 Uhr

Nach ihrem überzeugenden Sieg im Profidebüt im März in der Stuttgarter Schleyerhalle darf sich MMA-Kämpferin Alina Dalaslan auf ein noch größeres Publikum freuen. Im Juni kämpft die 24-Jährige im Prager Fußballstadion.

Von Pirmin Styrnol

"Stuttgart war nur der Anfang", sagt Angelo Tanga und klopft mit der Faust auf eine Tafel in seiner Trainingshalle in Stuttgart-West. In einer langen Liste steht hier die Taktik, die wenige Wochen zuvor zu Alina Dalaslans Sieg im Profidebüt geführt hat. Darüber thront in großen Buchstaben der selbstgewählte Titel: "Alina OKTAGON: The Beginning". Der Box-Trainer grinst: "Das war Teil eins." Dann zeigt er auf die rechte Seite der Tafel: "Jetzt kommt Teil zwei: Die Zerstörung!" Alina Dalaslan lacht laut auf, während sie sich die Hände bandagiert. "Alinas Motto ist immer Zerstörung", kichert Tanga während der Dreharbeiten mit SWR Sport in die Kamera und Dalaslan schlägt ihre Fäuste gegeneinander: "Kaputtmachen!", prustet sie lachend.

Programmtipp: 25-Minuten-Doku über Alina Dalaslan Für den Dokumentarfilm "Dalaslan - The Beginning" begleitete SWR Sport die Käfigkämpferin Alina Dalaslan bei ihrer Vorbereitung auf ihr Profidebüt in der Stuttgarter Schleyerhalle. Für den Dokumentarfilm "Dalaslan - The Beginning" begleitete SWR Sport die Käfigkämpferin Alina Dalaslan bei ihrer Vorbereitung auf ihr Profidebüt in der Stuttgarter Schleyerhalle. Hier geht es zum Film auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport".

Die Stimmung ist gut rund vier Wochen nach ihrem souveränen Sieg durch technischen K.o. über die Tschechin Kamila Simkova. Mehr als 12.000 Zuschauer hatten das Profidebüt der Amateur-Weltmeisterin in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle gebannt verfolgt. "Sie hat ganz schön viele Vorschusslorbeeren erhalten", bilanziert MMA-Kommentator Philipp Haarburger. Ob hochgehandelte Debütanten jedoch richtig eingeschätzt sind, "das weiß man immer erst, wenn sich die Käfigtür schließt", so Haarburger. Alina Dalaslans Debüt Anfang März bestätigt die Experten. Sie hält, was sie verspricht.

Alina Dalaslans Profidebüt: Technischer K.o. in Runde drei

Über drei Runden dominiert sie die deutlich erfahrenere Tschechin Kamila Simkova beinahe nach Belieben. "Ein, zwei Treffer habe ich am Anfang abbekommen, aber dann war ich zu 100 Prozent da", analysiert Dalaslan später. Dann muss sie wieder lachen: "Eigentlich bekomme ich die Aufwachschelle von meinem Coach vor dem Kampf. Jetzt habe ich sie halt von meiner Gegnerin bekommen." Danach sei alles nach Plan gelaufen. Kurz vor Ende der dritten Runde beendet Dalaslan das Duell mit einer Salve von Kniestößen zum Kopf.

Alina Dalaslan lässt sich nach ihrem Sieg in der Stuttgarter Schleyerhalle feiern

Simkova kann sich nicht mehr verteidigen, Referee Gerd Richter springt dazwischen – technischer Knockout für Dalaslan, die sogleich freudestrahlend auf den Käfigzaun klettert und sich feiern lässt. Der Anfang ist geschafft. Über Nacht verdoppeln sich ihre Followerzahlen auf Instagram. Kein Wunder, dass der Veranstalter OKTAGON direkt den nächsten Kampf für die Wahl-Balingerin bereithält. Die nächste große Bühne: Ein Fußballstadion.

Dalaslans Kampf vor rund 27.000 Zuschauern in Prag

"Das wird so geil", freut sich Dalaslan auf das Event, das vor rund 27.000 Zuschauern in der Prager Eden Arena steigen soll. Dort, wo normalerweise der Fußballverein Slavia Prag spielt, wird im am 14. Juni im Käfig gekämpft. Die Fight Card verspricht viel, einige Mega-Stars der europäischen MMA-Szene werden antreten. Darunter sind Karlos Vemola, Kerim Engizek, Makhmud Muradov, Frederic Vosgröne, Lucia Szabova und Bojan Velickovic. Namen, die im Mixed-Martial-Arts-Zirkus Schwergewichte sind. Mittendrin: Alina Dalaslan und ihre Kontrahentin Roza Gumienna aus Polen. "Im Stadion zu kämpfen ist natürlich heftig", zeigt sich Senkrechtstarterin Dalaslan dann doch beeindruckt: "Vor allem beim zweiten Profikampf. Ich kämpfe hier nur mit krassen Kämpfern, großen Namen. Es ist eine Ehre auf so einer Fight Card zu stehen", so die 24-Jährige. "Das wird eine Schlacht", ist sich Striking-Coach Angelo Tanga sicher.

Alina werde perfekt vorbereitet sein, sagt er und gibt dennoch zu, dass er aufgeregt sei: "Es gibt natürlich eine enge, emotionale Bindung zwischen Trainer und Kämpfer. Man trainiert zusammen, man vertraut sich, man mag sich." Die Emotionen komplett rauszulassen sei daher schwierig, besonders bei einem so großen Kampfabend. "Aber wir haben eine Ecke mit viel UFC-Erfahrung und sind große Events gewöhnt. Ein bisschen Aufregung gehört dazu, aber wir können damit umgehen", freut er sich auf das Stadion-Event.

Die Einzige, die keinen Spaß haben wird, ist meine Gegnerin. Alina Dalaslan, MMA-Profi

"Euch erwartet der nächste Banger", verspricht Alina Dalaslan und macht direkt eine Ansage an ihre Kontrahentin: "Ich will eine coole Show abliefern, die Zuschauer sollen genauso viel Spaß haben wie ich. Die Einzige, die keinen Spaß haben wird, ist meine Gegnerin", sagt sie und lacht. Auch wenn Gumienna mit der Erfahrung aus bereits neun MMA-Profikämpfen anreist, zeigt sich Dalaslan siegesgewiss. Es sei nicht selbstverständlich, schon so früh in der Karriere eine so große Bühne zu erhalten: "Beim zweiten Kampf schon so eine Chance zu bekommen zeigt, wie viel Potential sie in mir sehen. Für mich ist das weniger Druck als Motivation."

Für Alina Dalaslan soll der Kampf in Prag ohnehin nur eine weitere Zwischenstation sein. An Selbstvertrauen mangelt es dem Team Dalaslan nicht. "Wir trainieren hart und haben ein paar neue Waffen im Arsenal", verkündet Angelo Tanga. "Immer weitermachen. Bis man die Beste ist", sagt die Kämpferin selbst. In Prag soll der nächste Schritt in Richtung Titel folgen.

