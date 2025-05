Classique Dünkirchen Ackermann siegt erstmals nach fast zwei Jahren wieder Stand: 13.05.2025 19:31 Uhr

Einst galt er als große deutsche Sprint-Hoffnung, kämpfte zuletzt aber mit vielen Verletzungen. Jetzt kann Pascal Ackermann wieder jubeln. Und das auch, weil er die starke Konkurrenz bezwang.

Von Ann-Kathrin Rose

Der deutsche Radsprinter Pascal Ackermann hat seinen ersten Sieg nach fast zwei Jahren geholt. Der Pfälzer gewann die Premiere des französischen Eintagesrennens Classique Dünkirchen nach 193,5 Kilometern in Lens im Sprint vor dem dreimaligen Tour-Etappengewinner Biniam Girmay (Eritrea) und dem Italiener Alberto Dainese.

"Es war eine tolle Teamleistung", wird Ackermann in einer Mitteilung seines Teams Israel Premier-Tech zitiert. "Ich habe in den vergangenen zwei Jahren keine Rennen gewonnen. Ich hatte viele Verletzungen, auch in den letzten Wochen und auch schlechte Zeiten." In dieser Woche aber sei er Onkel von Zwillingen geworden. Ackermann gratulierte seinem Bruder und dessen Frau und betonte: "Das war eine gute Motivation für mich, mein Radsportleben neu zu starten."

Ackermanns erster Sieg seit 2023

Es war Ackermanns insgesamt 41. Sieg seiner Karriere, letztmals hatte er im Juli 2023 nach der ersten Etappe der Tour of Austria ganz oben auf dem Treppchen gestanden.

Der 31-Jährige, der schon Etappen beim Giro d'Italia und der Vuelta gewann, galt lange als große deutsche Sprint-Hoffnung. In dieser Saison kommt Ackermann aufgrund der Verletzungen aber erst auf acht Renntage.

