Fußball | 3. Liga Trotz Niederlage beim neuen Meister: Waldhof Mannheim bleibt in der 3. Liga

Der SV Waldhof Mannheim spielt auch in der nächsten Saison in der 3. Liga. Zum Abschluss zeigt die Mannschaft von Dominik Glawogger bei Aufsteiger Bielefeld eine gute Leistung.

Von Michi Glang

Waldhof Mannheim hat am 38. Spieltag der 3. Liga bei Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) verloren, sich den Klassenerhalt aber dennoch gesichert. Nach torloser erster Halbzeit sorgte Noah Sarenren Bazee für das Tor des Tages (56. Minute). Bielefeld steigt durch den Sieg als Meister in die 2. Bundesliga auf.

Für die Mannheimer war die Ausgangslage klar: ein Punkt und auch letzte Zweifel am Klassenerhalt wären ausgeräumt gewesen. Entsprechend engagiert starteten die Kurpfälzer ins Spiel. Gerade 20 Sekunden waren gespielt, als Felix Lohkemper einen Kopfball an den Pfosten setzte. Drei Minuten später kam Malte Karbstein nach einem Eckball ebenso freistehend zum Kopfball, verfehlte das Tor aber.

Waldhof in Bielefeld gut im Spiel

Nach gut zehn Minuten meldete sich der Pokalfinalist aus Bielefeld offensiv an. Joel Grodowski brachte den Ball scharf nach innen. Sam Schreck setzte den Ball aber über das Tor (11.). Mannheim blieb derweil gut im Spiel, lief die Bielefelder früh an und störte so den Aufbau des Aufsteigers. Nur ein abgefälschter Distanzschuss von Mael Corboz sorgte für Gefahr vor dem Mannheimer Tor (23.).

Nach einer knappen halben Stunde rettete Waldhof-Akteur Seyhan Yigit in höchster Not vor dem einschussbereiten Sarenren Bazee (28.). Die Bielefelder übernahmen nun die Kontrolle über die Partie, konnten die Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Doch auch die Mannheimer zeigten sich immer wieder in der Offensive, vor allem der immer anspielbare Lohkemper sorgte für Entlastung. Mit einem leistungsgerechten Remis ging es in die Halbzeitpause.

Sarenren Bazee trifft für Bielefeld

Ohne Wechsel starteten beide Teams in den zweiten Durchgang. Bielefeld kam mit viel Schwung aus der Kabine. Trotzdem wären um ein Haar die Mannheimer in Führung. Keeper Jonas Kersken ließ einen an sich harmlosen Abschluss von Samuel Abifade durch die Beine gleiten, sicherte den Ball aber noch vor der Linie (53.).

Kurz darauf jubelten die Gastgeber: Louis Oppies Schussversuch wurde zur perfekten Hereingabe für Sarenren Bazee, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (56.). Beim Waldhof ging nun das Rechnen los. Weil Borussia Dortmund II parallel beim Spiel in Saarbrücken führte, trennten die Mannheimer nur noch noch drei Tore von Abstiegsplatz 17.

Kein Elfmeter für Waldhofs Lohkemper

Als Saarbrücken einige Minuten später ausglich, sah es dagegen schon wieder etwas besser aus für die Kurpfälzer. Bielefeld schaltete in den Verwaltungsmodus, Mannheim konnte sich in der Offensive nicht entscheidend in Szene setzen. Auf der anderen Seite konnte sich Jan-Christoph Bartels bei Corboz' strammen Abschluss auszeichnen (71.).

Mannheim stemmte sich gegen die Niederlage, große Chancen bleiben aber aus. In der 79. Minute tankte sich Lohkemper im Bielefelder Strafraum durch und wurde Leon Schneider gebremst. Dessen wertete Schiedsrichter Assad Nouhoum nicht als elfmeterwürdig. Sechs Minuten vor dem Ende verhinderte Marcel Seegert die Entscheidung, als er einen Kopfball für den bereits geschlagenen Bartels von der Linie bugsierte. In den Schlussminuten hatte Bielefeld die besseren Gelegenheiten, doch es bleibt beim knappen Erfolg des neuen Meisters.

Während die Mannheimer den Absturz in die Viertklassigkeit verhindert haben, steht für Bielefeld am kommenden Samstag das größte Spiel der Vereinsgeschichte an. Dann trifft die Arminia im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion auf den VfB Stuttgart (20 Uhr).

Sandhausen kassiert Packung zum Abschied

Der SV Sandhausen hat zum Saisonabschluss eine weitere Enttäuschung erlebt. Der Absteiger unterlag Viktoria Köln mit 0:4 (0:3). Florian Engelhardt (16.), Sidny Lopes Cabral (19.) und Said El Mala (34.) sorgten schon der Pause für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste.

Auch nach der Halbzeitpause wurde es nicht besser, Enrique Lofolomo erhöhte in der 48. Minute.

