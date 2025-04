Tennis Tennis-Leistungszentrum Leimen: Auf dem Weg zu alten Erfolgen? Stand: 22.04.2025 08:22 Uhr

Das Leimener Tenniszentrum war früher ein Erfolgsgarant: Boris Becker und Steffi Graf sind dort zu Weltstars gereift. Das ist lange her. So steht es heute um das Tennis-Mekka.

Die Tennis-Nachwuchsarbeit in Baden-Württemberg kannte früher nur einen Namen: Das Leistungszentrum in Leimen. Die Wiege der Tennis-Legenden Steffi Graf und Boris Becker hat schon viele große Namen hervorgebracht. Auch Anke Huber, in den 90er-Jahren Vierte in der Weltrangliste, hat in Leimen den Grundstein für ihre Karriere gelegt. All die Erfolge liegen jedoch Jahrzehnte zurück. Andere Nachwuchszentren haben aufgeholt, aber das Tennis-Mekka in Leimen ist noch immer erfolgsdurstig.

Leimen als Erfolgsschmiede für Weltstars

Das Landesleistungszentrum des Badischen Tennisverbandes in Leimen hat vor allem durch Boris Becker erste große Aufmerksamkeit bekommen. Der gebürtige Leimener trat 1974 in den Tennisclub Blau-Weiß Leimen ein und hat sich in der Trainingsgruppe von Boris Breskvar zum Weltstar entwickelt. Seinen Wurzeln ist Becker immer treu geblieben. "Ich bin in Leimen geboren und werde immer Leimener bleiben", stellte Becker in jungen Jahren in einem Interview in seiner Heimat klar.

Der slowenische Tennistrainer Boris Breskvar, der 2012 mit 70 Jahren verstarb, galt in Leimen als "Entdecker". Er hatte nicht nur bei Boris Becker, sondern auch bei Steffi Graf und Anke Huber den richtigen Riecher. Ein guter Trainer alleine reicht allerdings nicht. Auch die richtige Infrastruktur ist wichtig. "Ich glaube wir haben einige Tennis-Zentren in Deutschland, die gut aufgestellt sind, aber Leimen ist sicher eines der besten. Es ist alles da, was man braucht", erklärt Anke Huber, die mittlerweile als Leiterin des Porsche Tennis Grand Prix aktiv ist. Trotzdem sind die ganz großen Erfolge in Leimen in den letzten Jahrzehnten ausgeblieben.

"Der Durst nach Erfolgen ist groß"

Christopher Scheidt ist der aktuelle sportliche Leiter des Badischen Tennisverbandes. Der Tennissport habe sich weiter entwickelt, nur 0,1 Prozent des Nachwuchses würde es in die Weltspitze schaffen, erklärt der Sportfunktionär. Außerdem hätten andere Länder und Tennis-Zentren längst nachgezogen: "Mittlerweile ist es nicht mehr wie zu Breskvas Zeiten mit Becker und Graf, dass hier was besonderes geschaffen wurde. Auch andere Länder haben entdeckt, wie es gut geht und wie man richtig trainiert." Trotzdem hat man in Leimen nicht vergessen, wie sich die großen Erfolge angefühlt haben. "Der Durst ist groß nach Titeln, aber es bedarf vielleicht noch etwas Zeit", hofft der sportliche Leiter.

Mariella Thamm weckt neue Hoffnungen: "Will Nummer eins werden"

Eine die genau solche Hoffnungen weckt, ist Nachwuchsspielerin Mariella Thamm. Sie ist in der Jugend die beste Spielerin in Deutschland. Beim WTA-Turnier in Stuttgart Mitte April hat sie bereits in der Qualifikation mitgespielt und internationale Erfahrungen gesammelt. Ihre Ziele formuliert die 15-Jährige klar und ambitioniert: "Ich möchte in die Top 10, vielleicht die Nummer eins in der Welt werden und die Grand Slams gewinnen." Um ihre großen Träume zu erreichen, trainiert sie drei Mal täglich.

Die erfolgreiche Vergangenheit in Leimen stärkt ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken. Denn die ehemalige Weltklassespielerin Anke Huber ist ebenfalls durch die Leimener Nachwuchsarbeit entdeckt worden und hat Mariella Thamm schon den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben. "Sie unterstützt mich mental, zeigt mir meine Stärken auf und rüttelt mich wach, wenn ich mal am verlieren bin. Aber auch im Training gibt sie mit technische Tipps", freut sich die 15-Jährige Schülerin.

Die Porträts von Steffi Graf in der Leimener Tennisanlage und der Glanz der guten alten Zeiten geben Mariella Thamm einen Schub Extramotivation: "Wenn ich auf dem Platz stehe und zu den Bildern hochschaue, dann möchte ich irgendwann auch selber so etwas erreichen." Mariella Thamm hat das Potenzial, dem Leistungszentrum in Leimen wieder den alten Glanz zu verleihen.

