Fußball | 2. Bundesliga Reaktion gefordert: FCK empfängt Köln zum Top-Spiel Stand: 20.12.2024 17:28 Uhr

Eine Woche nach der Packung in Darmstadt empfängt der 1. FC Kaiserslautern mit dem 1. FC Köln das nächste Top-Team. Trainer Anfang will "das Stadion wieder zum Brodeln bringen".

Der 1. FC Kaiserslautern will seine treuen Fans zu Weihnachten mit drei Punkten beschenken. "Der Funke soll am Sonntag wieder auf das Publikum überspringen. Wir wollen das Stadion wieder zum Brodeln bringen. Ich würde nach dem letzten Spiel des Jahres sehr gerne vor der Westkurve stehen und den Sieg feiern", sagte Coach Markus Anfang vor dem Spitzenspiel in der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.

Daher erwartet er von seinen Spielern zum Jahresabschluss eine Reaktion auf die 1:5-Pleite zuletzt in Darmstadt. "Wir müssen zeigen, dass das ein Ausrutscher war. Das war sicher das schlechteste Spiel, seit ich hier bin. Wir haben da eine Seite gezeigt, die wir nicht zeigen wollen. Die Jungs sind jetzt gefragt", sagte der 50-Jährige.

Anfang: Köln Top- Aufstiegskandidat

Bei einem Erfolg könnten die Pfälzer mit ein wenig Glück selbst auf einem Aufstiegsplatz in die kurze Winterpause gehen. Köln liegt mit 28 Zählern gleichauf mit Elversberg und Paderborn an der Spitze, Lautern lauert mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang sechs.

Seinen früheren Verein, wo Anfang als Trainer im April 2019 kurz vor dem Bundesliga-Aufstieg auf Platz eins liegend beurlaubt worden war, schätzt er als eine der besten Mannschaften der Liga und mit hoher Qualität ein. "Sie sind einer der absoluten Top-Favoriten, um wieder aufzusteigen", sagte Anfang. Verzichten muss er auf Mika Haas (Adduktorenverletzung) und den erkrankten Richmond Tachie.

Sendung am Sa., 21.12.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz