2025 in der BBL weiter ungeschlagen Ratiopharm Ulm: Mit Traumstart zum 82 zu 72 Heimsieg gegen Rostock Stand: 11.01.2025 22:03 Uhr

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel gegen die Rostock Seawolves mit 82 zu 72 gewonnen. Ulm bleibt im Neuen Jahr in der Liga ungeschlagen.

Ein Traumstart hat Ulm den dritten Bundesliga-Sieg im Jahr 2025 beschert. Am Ende wurde es gegen die Rostock Seawolves aber noch richtig spannend.

Ulm mit perfektem Start

Wenn der Gäste- Trainer nach vier Spielminuten eine Auszeit nimmt, dann hat die Heimmannschaft zu Beginn des Spiels alles richtig gemacht. Mit einem 11 zu 0 Lauf(!) startet ratiopharm Ulm ins Match. Das Ulmer Tempo ist den Gästen viel zu hoch. Fast fünf Minuten dauert es, ehe Rostock durch Lewis die ersten Punkte macht. Bis hierher haben für Ulm schon Weidemann, Santos, Jessup, Roby und Jallow getroffen. Karim Jallow ist der Spieler dieses ersten Viertels. Bei einem Schnellangriff lässt der "Energizer" gleich drei Gegenspieler stehen. Im ersten Viertel macht Jallow starke neun Punkte. Dass Ulm verletzungsbedingt Kapitän Thomy Klepeisz und Noa Essengue fehlen, ist nicht zu sehen. Ratiopharm Ulm gewinnt die ersten zehn Minuten klar mit 25 zu 12.

Einer macht, alle anderen schauen zu - Karim Jallow lässt die komplette Rostocker Abwehr stehen.

Auch Viertel zwei geht an Ulm

Zu Beginn des zweiten Viertels hat Rostock ganz offensichtlich die Strapazen der über 800 Kilometer langen Anreise abgeschüttelt. Bei den Gästen fallen jetzt auch die Dreier. Und Ulm spielt nicht mehr so präzise, verliert einfache Bälle. Trainer Ty Harrelson hat jetzt an der Außenlinie viel mehr zu tun. Aber die Ansagen des Trainers kommen an. Jallow mit Kraft unterm Korb und Weidemann mit Händchen von der Dreierlinie sorgen wieder für Stimmung in der Arena. Die deutliche Ulmer Führung zur Pause ist verdient (48:28).

Schwere Kost in Durchgang drei

Das dritte Viertel beginnt zerfahren. Auf beiden Seiten gibt es zahlreiche Ballverluste, Fouls und Fehlwürfe. Die 5675 Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena sehen in dieser Phase kein gutes Basketballspiel. Ulm wirkt auf Grund der hohen Führung unkonzentriert. Auch von den Bankspielern der Ulmer kommen an diesem Abend wenig Impulse. Das an Höhepunkten arme dritte Viertel geht an die Gäste (14:19). Ulm liegt aber mit 62 zu 47 weiter klar vorne.

Es wird nochmal spannend

Rostock geht stark in das letzte Viertel. Schon nach zwei Minuten reagiert Ty Harrelson mit der Auszeit. "Steht auf, wenn ihr Ulmer seid" singen die Fans. Die Mannschaft braucht jetzt Energie von den Rängen, wirkt stehend k.o. Weidemann muss mit dem fünften persönlichen Foul vom Feld. Rostock ist 200 Sekunden vor dem Ende auf vier Punkte dran (71:67). Der bis dahin eher unauffällige Ben Saraf liefert für Ulm in der Schlußphase die entscheidenden Ideen: Zucker-Pass auf Santos, Korbleger plus Freiwurf nach tollem Solo. Ratiopharm Ulm und die Arena leben wieder. Die Last, die den Ulmern mit der Schluss-Sirene von den Schultern fällt, spürt man bis unter das Hallendach. Dank des überragenden Starts ist der 82 zu 72 Zittersieg am Ende jedoch verdient.

