Handball | Bundesliga HB Ludwigsburg unterliegt Thüringer HC - Entscheidung um Finaleinzug vertagt

Im zweiten Halbfinalspiel der Play-Offs unterliegen Ludwigsburgs Handballerinnen beim Thüringer HC. Damit steht es in der Best-of-three-Serie 1:1. Spiel drei am Sonntag (18.5., 16 Uhr) muss die Entscheidung um den Finaleinzug bringen.

Von Nicole Schmitt

Nach dem deutlichen 37:23-Erfolg im ersten Halbfinalspiel gingen die Handballerinnen der HB Ludwigsburg als haushohe Favoritinnen in die zweite Partie gegen den THC. Gegen stark verbesserte Thüringerinnen taten sich die Schwäbinnen aber von Beginn an schwer und verloren am Ende mit 31:36 (13:17). Damit steht es in der Halbfinal-Serie 1:1, die Entscheidung um den Finaleinzug um die Deutsche Meisterschaft fällt am Sonntag in Ludwigsburg.

THC mit deutlicher Leistungssteigerung gegen HB Ludwigsburg

Dabei legten die Gastgeberinnen vom THC den besseren Start hin und gingen durch zwei Treffer von Johanna Reichert früh mit 2:0 in Führung. Dank eines konsequenten Rückzugsverhaltens und viel Tempo im Aufbauspiel kämpften sich die Ludwigsburgerinnen aber schnell rein in die Partie und erarbeiteten sich nach neun Minuten beim Stand von 5:4 die erste Führung durch Xenia Smits.

Es entwickelte sich ein intensives und enges Spiel, in dem sich zunächst keine der Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Mitte der ersten Halbzeit bekam der Thüringer HC dann aber Ludwigsburgs treffsichere Kapitänin Smits allmählich besser in den Griff und drehte die Partie wieder zu seinen Gunsten. So lief die HB nach 24 Minuten erstmals einem Drei-Tore-Rückstand hinterher (10:13). Nun war es Mittespielerin Mareike Thomaier, die im Abschluss Verantwortung übernahm und die Schwäbinnen mit sechs Treffern in den ersten 30 Minuten im Spiel hielt. Trotzdem ging es mit einem 14:17-Rückstand aus Sicht der Ludwigsburgerinnen in die Pause.

Ludwigsburg kann Rückstand nicht mehr aufholen

Zu Beginn des zweiten Abschnitts nutzten die Ludwigsburgerinnen ihre Überzahlsituation aus und kamen besonders auf den Außenpositionen frei zum Wurf. Jenny Behrend und Veronika Malá nutzen ihre Möglichkeiten, weil aber auch der THC weiter konzentriert aufspielte, kamen die favorisierten Gäste nicht näher heran. Im Gegenteil - die Ludwigsburger Abwehr offenbarte ungewohnte Lücken. Die nutzten die Gastgeberinnen konsequent und bauten ihren Vorsprung nach 40 Minuten auf fünf Treffer aus (24:19).

In der darauffolgenden Auszeit forderte HB-Trainer Jakob Vestergaard von seinen Spielerinnen, die individuellen Fehler - besonders im Angriffsspiel - abzustellen. Mit Erfolg: Durch drei Treffer in Folge kam Ludwigsburg wieder auf zwei Tore heran (25:27). Auch HB-Keeperin Nicole Roth sorgte mit ihren Paraden nun dafür, dass es lange offen blieb. In der Schlussphase drehten die Gastgeberinnen aber noch einmal so richtig auf und zogen den Favoritinnen den Zahn. Die verloren am Ende mit 31:36 und empfangen den THC am Sonntag (18.5., 16 Uhr) nun zum entscheidenden dritten Spiel in der heimischem Arena.

Auch im zweiten Halbfinale gibt es noch keinen Sieger. Zwischen der HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund steht es ebenfalls 1:1.

