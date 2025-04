Fußball | 3. Liga Pleite gegen Rot-Weiss Essen: Der SV Sandhausen ist kaum noch zu retten Stand: 19.04.2025 15:50 Uhr

Die Abstiegsgefahr wird immer größer für den SV Sandhausen. Nach der Heim-Niederlage gegen Rot-Weiss Essen rückt der Absturz in die Regionalliga immer näher.

16 von 19 Ligaspielen verloren - so lautet die desaströse sportliche Bilanz des SV Sandhausen aus den vergangenen Monaten. Nach dem 0:2 gegen Rot-Weiss Essen am 34. Spieltag der 3. Liga sind die Chancen auf den Klassenverbleib nur noch verschwindend gering.

Fanblock des SV Sandhausen bleibt zehn Minuten lang leer

Das erste Statement setzten die Anhänger des SV Sandhausen bereits vor dem Spiel: Vor dem Fanblock hing ein großes Banner mit der Aufschrift "Unser Support angepasst an eure Leistung". Die Tribüne dahinter: leer. Erst nach zehn Minuten füllte sich der Fanblock - pünktlich zum ersten großen Highlight der Partie.

Stanislav Fehler zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Essener Mauer, Rot-Weiss-Keeper Jakob Golz lenkte den Ball mit einer starken Parade an die Latte (12. Minute). Wenige Minuten zuvor hatte Ahmet Arslan auf der anderen Seite mit einem Freistoß aufs lange Eck den ersten Hauch von Gefahr im Stadion am Hardtwald versprüht (8.).

Safi trifft nach Moustier-Solo, Eitschberger legt nach

Nach einer insgesamt ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gäste dann in Führung. Tom Moustier spazierte mit dem Ball durchs gesamt Mittelfeld, steckte den Ball im richtigen Moment zu Ramien Safi durch, der mit links ins rechte Toreck traf (17.). Nikolai Rehnen, der zum ersten Mal seit Anfang Februar wieder im SVS-Tor stand, war ohne Abwehrchance. Gleiches galt in der 34. Minute, als Julian Eitschberger aus über 20 Metern den Ball präzise in die lange Ecke schlenzte - das 0:2 aus Sandhäuser Sicht.

Der Mannschaft des neuen Trainer-Duos um Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier gelang auch im zweiten Durchgang wenig, Torchancen blieben Mangelware. Die Gäste aus Essen taten nicht mehr als nötig, mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken wurden die Angriffe nicht mehr ganz so konsequent ausgespielt wie noch im ersten Durchgang. Sandhausens Jeremias Lorch flog in der 81. Minute nach einem Foul an Domink Martionovic noch mit Gelb-Rot vom Platz, am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Es blieb beim 0:2 aus Sicht des SVS, der nach 34 Spieltagen und der siebten Niederlage nacheinander weiter bei 32 Punkten steht. Der Abstieg in die Regionalliga rückt immer näher.

Sandhausen in Dresden gefordert, Essen empfängt Saarbrücken

Am 35. Spieltag bekommen es der SV Sandhausen und Rot-Weiss Essen jeweils mit Top-Teams der Liga zu tun. Der SVS muss bei Dynamo Dresden ran, RWE empfängt den 1. FC Saarbrücken. Beide Spiele beginnen am kommenden Samstag, 26. April um 14:00 Uhr.

