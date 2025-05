Fußball | 2. Bundesliga Kenny Prince Redondo: "Wäre mein großer Traum, mit dem FCK in der Bundesliga zu spielen" Stand: 08.05.2025 08:16 Uhr

Kenny Prince Redondo ist mittlerweile in seinem fünften Jahr beim FCK. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" schwärmt er von Kaiserslautern und spricht über ein kurioses Ritual vor den Spielen.

Von Sebastian Zobel, Stefan Kersthold

Hendrick Zuck (seit 2018), Avdo Spahic (seit 2019) und Marlon Ritter (seit 2020) - nur diese drei Spieler sind länger beim FCK als Kenny Prince Redondo. Seit Oktober 2020 ist er ein Roter Teufel. Ein echtes Pfälzer Urgestein mittlerweile, und das als gebürtiger Münchner.

Wenn man mit Redondo spricht, merkt man auch schnell, wie sehr ihm der FCK am Herzen liegt und wie wohl er sich mit seiner Familie in Kaiserslautern fühlt. "Für uns ist das jetzt die zweite Heimat" sagt Redondo in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK".

Mit dem Punkt in Karlsruhe sind Redondo und seine Kollegen am Ende zufrieden, auch wenn sie sich vor dem Spiel natürlich den Derbysieg gewünscht hatten. Redondo gibt sich selbstkritisch und weiß, dass er beim zweiten Karlsruher Tor eine unglückliche Figur in der Abwehr gemacht hat. "In der Defensivarbeit ist es meistens so, dass es direkt bestraft wird, wenn du einen Fehler machst", so Redondo. Er betont aber auch: "Jeder macht mal Fehler, ich bin stark genug, solche Widerstände auszuhalten."

Derby ohne Sieger - FCK-Akteur Kenny Prince Redondo im Zweikampf mit dem Karlsruher David Herold

Redondo bereits 150 Mal im FCK-Trikot

Kenny Prince Redondo ist ein echter Dauerbrenner beim FCK. Gegen Karlsruhe machte er sein 150. Spiel als Roter Teufel. Wenn es nach ihm ginge, wären es schon weitaus mehr. In dieser Saison wurde er lange Zeit von einer hartnäckigen Zehenverletzung außer Gefecht gesetzt. Mittlerweile ist er aber wieder bei 100 Prozent, wie er selbst sagt.

Die 2. Liga ist in diesem Jahr so eng und spannend wie selten zuvor. Das bedeutet: auch wenn der FCK gegen den KSC nicht gewinnen konnte, noch ist der Aufstieg möglich. Dafür müssten die Roten Teufel aber nicht nur ihre beiden verbleibenden Spiele gewinnen, sondern gleichzeitig auch auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Sollte es mit dieser kleinen Sensation tatsächlich noch klappen, wäre Redondo überglücklich: "Es wäre mein großer Traum, mit dem FCK in der Bundesliga zu spielen." Die Fans hoffen natürlich, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.

Kenny Prince Redondo bei seinem Besuch im Podcast-Studio, eingerahmt von den beiden Podcast-Hosts Stefan Kersthold (li.) und Sebastian Zobel.

