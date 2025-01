Eishockey | DEL Historische Niederlage für die Adler Mannheim Stand: 09.01.2025 22:40 Uhr

Die Negativserie der Adler Mannheim hält auch gegen die Eisbären Berlin an. Das Team erlebte am Donnerstag einen bitteren Abend.

Die Adler Mannheim haben eine historische Niederlage kassiert. Gegen den Meister Eisbären Berlin unterlagen die Adler am Donnerstagabend mit 3:9 (0:1, 3:4, 0:4).

Für Mannheim hält die Negativserie mit nun fünf Pleiten in Folge derweil an. Und noch nie hatten die Adler in einem DEL-Heimspiel so viele Tore kassiert.

Kirk überragender Akteur

Allen voran Dreifachtorschütze Liam Kirk (25., 49., 52.) schoss die Eisbären zum Sieg, auch Leo Pföderl (35., 54.) traf doppelt, die weiteren Tore erzielten Kai Wissmann (19.), Zachary Boychuk (37.), Ty Ronning (38.) und Blaine Byron (56.) für die Berliner, deren Erfolgsserie zuletzt bei den Kölner Haien (3:5) einen Kratzer erhalten hatte.

Die Treffer von Stefan Loibl (22.), Matthias Plachta (33.) und Luke Esposito (39.) konnten derweil die nächste Mannheimer Pleite nicht verhindern, die Adler liegen derzeit auf Rang fünf.

Sendung am Fr., 10.1.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell