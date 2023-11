Eine Klasse besser SC Freiburg jubelt gegen Backa Topola Stand: 09.11.2023 23:34 Uhr

Im vierten Gruppenspiel der Europa League hat der SC Freiburg gegen den serbischen Klub TSC Backa Topola gewonnen. Bei den Breisgauern überzeugten besonders die Youngster.

Vor heimischer Kulisse hat der SC Freiburg mit 5:0 (1:0) gegen den TSC Backa Topola gewonnen. Merlin Röhl brachte die Breisgauer in der 24. Minute in Führung. Maximilian Eggestein erhöhte nach knapp einer Stunde auf 2:0 (56.). Noah Weißhaupt, Junior Adamu und Ritsu Dōan sorgten mit ihren Treffern in der 69., 80. und 90. Minute für den 5:0-Endstand. Durch den dritten Sieg im vierten Spiel ist Freiburg auf Kurs in Richtung Achtelfinale. Mit neun Punkten auf dem Konto sind die Breisgauer Tabellenzweiter der Gruppe A, punktgleich mit West Ham United, das im Parallelspiel gegen Olympiakos Piräus gewann.

Merlin Röhl schießt Freiburg in Führung

Nach dem wackeligen Start beim 3:1-Erfolg im Hinspiel kam der Sport-Club im Rückspiel in Freiburg gut in die Partie. Vor über 30.000 Zuschauern im Europa-Park Stadion hatten die Breisgauer durch Lucas Höler bereits nach vier Minuten die große Chance zur Führung. Doch der Stürmer scheiterte mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz an Keeper Veljko Ilic, der den Winkel gerade noch entscheidend verkürzte. Der Sport-Club aber machte weiter Druck gegen den Dritten der serbischen Liga und erarbeitete sich gleich in der Anfangsphase die Spielkontrolle.

Gegen tiefstehende Gäste zeigte sich Freiburg im Gegenpressing sehr energisch und zwang Backa Topola immer wieder zu Fehlern. In der 24. Minute belohnte sich der SC für seinen hohen Aufwand und ging durch Röhl mit 1:0 in Führung: Zunächst konnten die Serben den Abschluss von Eggestein noch blocken, doch der Abpraller landete direkt bei Röhl, der vom Elfmeterpunkt abzog und sein erstes Saisontor erzielte.

Freiburg vergibt zahlreiche Torchancen

Die Breisgauer spielten weiter frech nach vorne und ließen Backa Topola keine Zeit zum Durchatmen. Nur eine Minute nach dem Führungstreffer erkannte Höler, dass der gegnerische Torhüter zu weit vor dem Kasten stand, doch sein Schuss aus 16 Metern missglückte. In der 38. Minute war es dann Röhl, der das 2:0 auf dem Fuß hatte. Aber sein wuchtiger Schuss aus kurzer Distanz knallte gegen den Pfosten. In der Nachspielzeit vergaben nach einer Flanke von Weißhaupt dann erneut Höler und Kiliann Sildillia ebenfalls aus kürzester Distanz. So blieb es bei der knappen aber hochverdienten 1:0-Führung zur Halbzeitpause.

Maximilian Eggestein eröffnet Tor-Spektakel in zweiter Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Streich-Team am Drücker und wurde wieder durch Röhl gefährlich: Aus spitzem Winkel flankte der U21-Nationalspieler von der Eckfahne in die Mitte. Sein angeschnittener Ball wurde fast noch zu einem Torschuss und traf das Außennetz des kurzen Pfostens (48.). Im Gegenzug wurde SC-Keeper Noah Atubolu zum ersten Mal gefordert, konnte den Abschluss von Sasa Jovanovic aus dem Zentrum aber parieren.

Nachdem die Gäste in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs für etwas Entlastung sorgen konnten, zogen die Breisgauer dann aber wieder das Tempo an. Mit Erfolg: Nach einem schönen Doppelpass mit Vincenzo Grifo netzte Eggestein auf Höhe des Elfmeterpunktes lässig zum 2:0 ein (56.). In der 69. Minute legte Weißhaupt auf der linken Außenbahn ein schönes Solo hin, umkurvte seinen Gegenspieler und traf mit dem Innenrist sehenswert in die lange Ecke - 3:0 für Freiburg. Nach einer vergebenen Chance von Michael Gregoritsch (77.) sorgten dann die eingewechselten Junior Adamu und Ritsu Dōan für den 5:0-Endstand (80./ 90.+2 ).

Freiburg empfängt Ende November Olympiakos Piräus

In der Europa League geht es für den SC Freiburg am 30. November weiter. Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel empfängt das Streich-Team dann Olympiakos Piräus um 18:45 Uhr im Europa-Park Stadion zum Rückspiel. In der Bundesliga geht es für die Breisgauer bereits am Sonntag (19:30 Uhr) bei RB Leipzig weiter.