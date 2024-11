Faustball-WM der Frauen 2024 Deutschland gewinnt gegen Mit-Favoriten aus Brasilien und der Schweiz Stand: 07.11.2024 22:37 Uhr

Die Faustball-WM der Frauen in Argentinien beginnt für Deutschland bei Stromausfall im Regen - und mit zwei souveränen Siegen gegen die großen Gegner aus Brasilien und der Schweiz.

Im argentinischen Montecarlo gewittert es. Die Temperatur liegt bei fast 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Um 12:15 Uhr Ortszeit hätte die 10. Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen für die Deutschen mit ihrem Auftaktspiel gegen Brasilien beginnen sollen. Doch das Wetter macht dem Turnier noch vor dem Anpfiff einen Strich durch die Rechnung.

Das Unwetter und der Regen lösen massive technische Probleme in Montecarlo aus. Ein Stromausfall lässt das Live-Bild erlischen und die ersten Top-Spiele dieser WM starten mit Verzögerungen und fehlender Videoübertragung.

Mit etwa einer halben Stunde Verspätung - und immer noch bei Regen - läuft schließlich die deutsche Faustballnationalmannschaft auf dem Rasen eines der Felder vom Club Guatambú ein und stellt sich dem großen Gegner Brasilien. Das klare Ziel der Deutschen bei diesem Turnier: die Titelverteidigung.

Der Südwesten ist stark vertreten

Der Anpfiff erfolgt und wer ab jetzt zuerst drei Sätze für sich entscheiden kann, der gewinnt das Spiel. In der Startformation stehen gleich zwei der vier A-Kaderspielerinnen aus Baden-Württemberg auf dem Platz: Maya Mehle und Denise Zeiher (beide TSV Dennach) konnten mit ihrem Team im vergangenen Sommer bereits die Klub-WM in Mannheim für sich entscheiden. Jetzt kämpfen sie im Nationaltrikot um das nächste Jahreshighlight.

Wie funktioniert Faustball? Faustball zählt zu den Rückschlagspielen. Ähnlich wie beim Volleyball stehen sich zwei Mannschaften auf je einem Halbfeld gegenüber. Zwischen den Spielfeldseiten befindet sich eine Leine, die bei den Frauen 1,90 Meter hoch ist. Pro Team stehen fünf Spielerinnen auf dem Feld. Ziel des Spiels ist es, mit bis zu drei Ballkontakten den Ball so über die Leine ins gegnerische Feld zu schlagen, dass die Gegnerinnen ihn nicht mehr regelkonform zurückspielen können. Der Ball darf nur mit einem Arm gespielt werden. Da die beiden Feldhälften mit 25 Meter auf 20 Meter recht groß sind, darf vor jeder Ballberührung der Ball maximal einmal den Boden berühren. Faustball wird auf Gewinnsätze gespielt. Pro Satz werden elf Punkte benötigt (bei zwei Punkten Vorsprung), um diesen zu gewinnen. Damit ein Satz nicht ewig dauert, wird die Zwei-Punkte-Vorsprung-Regel begrenzt. Steht es einmal 14:14, entscheidet der folgende Punkt.

Bei der WM gewinnt bis zum Halbfinale das Team, welches zuerst drei Sätze gewinnt. In den Medaillenspielen geht es auf vier Gewinnsätze.

Das deutsche Team führt zu Beginn

Das Spiel beginnt schnell - und Deutschland liegt zunächst gegen den Weltmeister von 2010 zurück. Doch die deutschen Faustballerinnen können den Satz noch drehen und gewinnen mit 11:8.

Als Favorit gehen die Deutschen auch in den zweiten Satz und dominieren auf dem nassen Feld in Argentinien. Kurz und knackig entscheiden sie den zweiten Satz mit 11:5 für sich.

Der dritte Satz, vielleicht schon der Siegessatz für Deutschland, beginnt. Aber erst geht Brasilien wieder in Führung. Die deutschen Frauen müssen versuchen, sich wieder heranzukämpfen. Doch auch die Brasilianerinnen gehören zu den führenden Nationen im Faustball und zeigen jetzt ihre Stärke, während sie Ball für Ball ihren Vorsprung ausbauen. Es steht 8:5 für Brasilien, als die deutschen Faustballerinnen wieder aufholen können und wenige Minuten später den Abstand auf zwei Punkte verringern können. Immer wieder schafft es das Team von Eva Krämer und Ruben Schwarzelmüller den Punkteabstand auf die Brasilianerinnen zu verringern, doch die Südamerikanerinnen kontrollieren den dritten Satz und gewinnen ihn mit 11:9.

Der vierte Satz. 1:1 kurz nach Beginn. Und dann wieder die Führung der Deutschen. Diesmal können sie den Attacken der Brasilianerinnen standhalten und bauen ihren Vorsprung fast wie im Akkord aus. Immer wieder machen allerdings auch die Gegnerinnen einen Punkt. Jeder dieser Treffer scheint die Deutschen zu motivieren, noch einmal einen draufzusetzen. Das eingespielte Team hat Brasilien dann fest im Griff, den Deutschen gehören die Bälle und sie siegen im letzten Satz mit 11:7.

Zweites Spiel, zweiter Sieg

Den deutschen Faustballerinnen gelingt mit einem 3:1-Sieg gegen Brasilien ein souveräner Auftakt in das Turnier. Nur wenige Stunden später steht Deutschland schon ein weiteres Mal auf dem Rasenplatz in diesem Turnier.

Am späten Nachmittag hat in Argentinien das Wetter hat umgeschlagen, die Sonne strahlt und pünktlich um 17:30 Uhr Ortszeit (21:30 Uhr in Deutschland) pfeifen die Unparteiischen das Spiel gegen die Schweiz an. Die deutschen Faustballerinnen gehen direkt mit dem ersten Satz in Führung, tun sich im zweiten Satz allerdings schwerer. Die Schweizerinnen, Drittplatzierte der vergangenen WM, kommen dann gut in das Spiel, halten die Deutschen mit einigen Satzbällen hintereinander auf Trab und gewinnen den Satz.

Die Begegnung zwischen den zwei sehr guten Faustballnationen ist ein Klassiker - und bei dieser WM ein Krimi. Auch der dritte Satz stellt eine Herausforderung für das deutsche Team dar, aber die Mannschaft kann ihn für sich entscheiden. Selbstbewusst und mit schnellem Vorsprung starten die Deutschen in den vierten Satz. Ein konzentriert gespielter Satz sichert den deutschen Faustballerinnen nicht nur den Satz, sondern auch den Sieg des Gruppenspiels.

Zwei Spiele, zwei starke Gegner und zweimal gewinnen die Deutschen mit 3:1. Die Faustballerinnen aus Deutschland starten mit einem klaren Zeichen in diese Weltmeisterschaft. Ihre Siegesserie kann das Team am Freitag, den 8. November ab 17 Uhr deutscher Zeit gegen Österreich weiter fortsetzen.

